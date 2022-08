Cum a slăbit Andreea Esca 6 kilograme în câteva săptămâni, deşi nu a renunţat la pâine

Andreea Esca, una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV din România, a reușit să dea jos șase kilograme într-un timp relativ scurt, vara trecută. De curând, şi-a făcut cunoscută experienţa într-un podcast. E drept, a avut şi susţinerea unui specialist în nutriție, care s-a ocupat de analizele medicale și i-a prescris o dietă. Ce e interesant este că nu a exclus de tot pâinea din meniul de zi cu zi, fiind alimentul la care vedeta nu ar putea să renunțe. „Da, am ținut dietă, am mers întâi la un nutriționist, o nutriționistă cu care lucra deja Alexia și care m-a ajutat foarte mult – eu nu pot să țin à la long același regim și mă plictisesc – și după aceea am mers la un medic care se ocupă de acest program și care este foarte cunoscut. Mi-a făcut niște analize și mi-a prescris o dietă. Sinceră să fiu, lucrurile sunt destul de simple, adică trebuie să înveți cumva să mănânci, să nu asociezi niște alimente și să ai voință să mănânci cantitatea care trebuie și alimentele combinate într-un anume fel”, a spus Andreea Esca.

Şniţelul, cel mai păgubos: carne, ou şi făină

Mai exact, știrista a renunțat să mănânce mai multe feluri de proteine la o masă. „Adică nu mai mănânci șnițel, care are și carne și ou și făină, sau nu mănânci carne cu cartofi. În primul rând, asta e cel mai important, că asta făceam și asta facem toți, că sunt gustoase, adică vrei să mănânci carne cu cartofi, nu ai chef să mănânci carne cu salată, dar dacă vrei să slăbești, mănânci carne cu salată și nu mai mănânci o porție de 200 de grame, mănânci o porție de 100 de grame, asta e tot. Nu mai mănânci atât de mult și te obișnuiești așa”.

Totodată, a renunțat la dulciuri și a limitat consumul de pâine la o singură felie pentru fiecare masă. „Cred că e bine a mânca mai puțin. Eu nu am mâncat zahăr decât din fructe, nu am mai mâncat dulciuri, ca să evit, și pâine, tot așa, o felie de pâine de secară, care mie îmi place foarte mult. De exemplu, cea mai mare dorință a fost să pot să mănânc pâine, pentru că mie îmi place pâinea foarte mult, nu am o problemă să renunț la dulciuri”, a relatat Andreea Esca pentru Click.ro.

Legat de ridurile de expresie, Andreea a mărturisit în acelaşi podcast: ”Am fost întotdeauna foarte riguroasă cu demachierea și, oricât aș fi de obosită, mă demachiez în fiecare seară și folosesc o cremă de hidratare. Am folosit o cremă de contur de ochi de la 20 de ani, când cineva mi-a spus că râd atât de mult încât cu siguranță o să fac riduri în jurul ochilor. Nu știu de ce, am ținut minte lucrul acesta și am folosit mereu o cremă de contur de ochi. Nu îmi lipsește niciodată mascara, am ruj sau gloss de obicei. Nu am mari tabieturi.”

De asemenea, Andreea Esca nu este o împătimită a operațiilor estetice, din contră. Se opune vehement lor. "Cu toate acestea, din pură curiozitate, probabil, mama Alexiei Eram ar fi încercat o singură dată o injecție cu botox, în zona frunții, și ar fi fost complet dezamăgită de rezultatul final" a spus pentru cancan.ro Adina Alberts, medic estetician, apropiată a vedetei.

