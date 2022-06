Cum a distrus Dragnea USR-ul. Astăzi se dezintegrează bucată cu bucată

Europarlamentarul Dacian Cioloş şi-a anunţat, recent, plecarea din USR, informând că se alătura unui nou proiect politic.



Fostul preşedinte al USR a precizat, într-o postare pe Facebook, că în Partidul REPER i se vor alătura europarlamentarii Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Alin Mituţa şi Dragoş Tudorache.

Sociologul Alfred Bulai a vorbit despre căderea USR. Dezastrul pentru USR a început odată cu arestarea lui Liviu Dragnea.

„USR a fost un proiect al unora de a face o dulce prietenie, de a construi marea înfrățire între popoare - poporul Plus și poporul USR, fără ca cei de la USR să știe foarte exact chestiunea asta și să fie de acord. Li s-a vândut ideea că, la pachet, vor conduce România, vor da președintele, vor avea majoritatea absolută. O bună perioadă de timp, pentru ei a fost credibil acest plan, de aceea au și acceptat să se unească. În 2019 au ajuns la vârful lor de formă cu lupta împotriva PSD și mesaje de genul „Dragnea să fie spânzurat!” etc. Au fost aproape, ca procente, de celelalte două partide - PSD și PNL. După care a urmat dezastrul pentru ei.

Arestarea lui Dragnea, victoria lor masivă împotriva corupției, a făcut ca tocmai ei să fie principala victimă. Ușor-ușor au rămas vioara a doua. PNL a recâștigat teren, apoi a urmat iar dezastrul. Părintele lor spiritual - Klaus Iohannis - s-a dezis de ei”, a spus profesorul Alfred Bulai.

Răspunsul complet îl găsiți de la minutul 30:

Despre REPER

"Noul proiect politic REPER este încărcat de viziunea că există un public în România care preţuieşte moderaţia, care are nevoie de soluţii, care are nevoie de oameni şi proiecte, care este gata să depăşească starea de conflict permanentă şi dispus să asculte înainte de a propune direcţii şi soluţii. Am crezut mereu că cine seamănă vânt culege furtună şi poate că formaţia mea de agronom m-a educat să am răbdare şi să cultiv în loc de a distruge. Politic poate părea un pariu, dar viaţa nu e doar politică, ci o cursă lungă în care răbdarea şi puterea de a lupta sunt mai importante decât conflictul şi frica de irelevanţă", a scris Cioloş.



El a adăugat că îşi doreşte să construiască proiecte şi să deschidă scena politică pentru cei care vor să participe la viaţa societăţii, "fără teama" că se vor alătura oameni noi şi dornici de muncă.



Totodată, Dacian Cioloş le-a mulţumit colegilor din USR pentru energia pe care au pus-o "în slujba unor idealuri curate şi corecte", transmiţându-le mult succes, cu convingerea că "mai devreme sau mai târziu" se vor reîntâlni.



"Îmi este imposibil să găsesc o formulă prin care să exprim pe de-a-ntregul ceea ce simt în aceste momente. Cu siguranţă despărţirea de USR îmi lasă un gust amar şi o uriaşă cantitate de tristeţe. În acelaşi timp, nu vreau să renunţ la speranţa că există o soluţie politică prin care să oferim electoratului din România un mod de a face politică moderată care să reflecte o stare de spirit diferită faţă de ceea ce a primit în ultimele decenii. Sunt optimist de felul meu şi cred că mai presus de orice e important să păstrăm speranţa că putem depăşi obstacolele, iar vocaţia noastră principală este de a construi o lume mai bună. Iar acest lucru nu se face vorbind doar în mici cercuri închise de prieteni, ci stabilind punţi cu societatea civilă, muncitorii, antreprenorii şi cu celelalte forţe politice chiar dacă avem diferite viziuni despre viitor", a completat fostul lider al USR.



Cioloş a menţionat că nu şi-a dorit "cu orice preţ" să fie preşedintele USR, a căutat o "soluţie politică rezonabilă" care să afecteze cât mai puţin "taberele" din partid, dar "nu a găsit înţelegere". Potrivit acestuia, "negocierile politice sunt mereu soluţia cea mai bună pentru a rezolva o situaţie conflictuală", dar e imposibil de negociat cu cineva care "nu vede decât duşmani" în jurul său.



"Nu am vrut cu orice preţ să fiu preşedintele USR PLUS şi am căutat o soluţie politică rezonabilă, negociată şi care să afecteze cât mai puţin taberele din partid. Nu am găsit înţelegere. Am câştigat alegerile pentru preşedinţia partidului şi am încercat să construiesc o punte între taberele artificiale din partid. Cred că negocierile politice sunt mereu soluţia cea mai bună pentru a rezolva o situaţie conflictuală, dar am recunoscut că e imposibil să negociezi cu cineva care a uitat că e între prieteni şi nu vede decât duşmani în jurul său. Am demisionat când am înţeles că şansele de a reforma un partid de care societatea are nevoie sunt inexistente, iar eu nu pot să mint sau să disimulez că este totul perfect doar pentru a ocupa o funcţie trecătoare", a susţinut Dacian Cioloş.



În opinia sa, pentru colegii din conducerea USR "a fost mai importantă revanşa simbolică de a şterge din răzbunare o parte din numele partidului" decât să construiască împreună.



"Am trăit un lung şir de dezamăgiri provocate de frica enormă pe care unii dintre colegii mei o au faţă de dispariţia politică. Eu cred că trăind în frică faci greşeli şi vezi deformat realitatea. Frica schimbă oamenii şi le justifică alegerile monstruoase. Eu am ales să nu las frica să îmi dicteze deciziile, chiar şi cu preţul ieşirii din politică. Suntem oameni trecători şi societatea nu ar mai trebui să îşi lege toate speranţele de un lider politic. România şi cetăţenii săi trebuie să înţeleagă că vor fi aici şi vor fi mai importanţi decât orice preşedinte, premier sau ministru al cărui nume mai devreme sau mai târziu îl vor uita", a mai transmis europarlamentarul.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News