Crima din Bolintin Vale. Primele imagini cu momentul în care bărbatul este omorât cu o piatră - VIDEO

Crima din Bolintin Vale. Primele imagini cu momentul în care bărbatul este omorât cu o piatră / Foto: Captură video Realitatea Plus

Au apărut primele imagini de la crima din Bolintin Vale, acolo unde un bărbat a fost omorât cu o piatră. Pe imaginile filmate de martori se vede cum doi indivizi îl aleargă pe stradă pe bărbatul ucis. La un moment dat aceștia aruncă cu ceva, iar bărbatul cade jos ca secerat.

Sute de oameni revoltați au ieșit, din nou, în stradă joi seara și au cerut dreptate după ce un șoferul de microbuz a fost omorât în plină stradă, relatează Realitatea Plus. Localitatea este împânzită de polițiști și jandarmi, pregătiți să intervină, mai ales că protestatarii au mers chiar la casa criminalului.

Cumnatul șoferului ucis: I-a aruncat o pavelă în cap, a căzut secerat. Avea o fetiţă de 5 ani şi un băieţel de 12 ani

"Era cu fratele lui şi cumnata, în microbuz. Ei au început să îl înjure, să îl scuipe şi să arunce cu bere pe el. Erau în stare de ebrietate. Pe urmă, dânsul a reuşit să îi dea jos din maşină, a închis uşa şi au început să dea cu pumnii şi cu picioarele în maşină. Acesta a constatat că avea cauciucul de pe spate tăiat, când a dat să plece de pe loc, şi a fost nevoit să oprească încă o dată. A doua oară când a oprit, aceştia au luat-o la fugă. El s-a dus după ei, a alergat aproximativ vreo 30 de metri. Apoi, unde s-a oprit dânsul, au început să îl agreseze şi să îl bată, iar unul dintre ei s-a deplasat din grup, a luat o pavelă şi i-a aruncat în cap, undeva de la patru metri, şi i-a spart cutia craniană. Atunci, a picat secerat. Am înţeles că există filmările.

Poliţia nu a luat deloc legătura cu noi. Abia a doua zi am făcut rost de un număr de telefon şi am sunat eu la dânşii. Din câte am înţeles, cineva sunase la 112, dar au ajuns foarte târziu - undeva la o oră - o oră şi jumătate pentru că în zonă se deplasa o ambulanţă. Ambulanţa a fost oprită de un nepot de-al lui. Nepotul dânsului a văzut microbuzul în drum şi nu l-a găsit pe el în maşină şi s-a dus să îl caute şi l-a găsit într-o baltă de sânge.", a povestit cumnatul șoferului ucis, în emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3. Citește mai mult AICI.

