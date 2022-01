Proteste după crima din Bolintin Vale. Cumnatul șoferului ucis: I-a aruncat o pavelă în cap, a căzut secerat. Avea o fetiţă de 5 ani şi un băieţel de 12 ani

Deși inițial se spunea că un minor l-ar fi atacat pe șoferul de microbuz, se pare că ar fi vorba de patur bărbați care ar fi oprit microbuzul în care s-au urcat sub pretextul că ei caută un copil și o femeie. Totuși, se pare că șoferul nu executa curse în acel moment, el întorcându-se la domiciliul mamei sale. "Nu erau acolo (n.r. copilul și femeia) pentru că el nu executa curse atunci, ci se deplasa de la domiciliul mamei sale", a spus Marius, cumnatul bărbatului ucis.

”A luat o pavelă și i-a aruncat în cap. A picat secerat”

"Era cu fratele lui şi cumnata, în microbuz. Ei au început să îl înjure, să îl scuipe şi să arunce cu bere pe el. Erau în stare de ebrietate. Pe urmă, dânsul a reuşit să îi dea jos din maşină, a închis uşa şi au început să dea cu pumnii şi cu picioarele în maşină. Acesta a constatat că avea cauciucul de pe spate tăiat, când a dat să plece de pe loc, şi a fost nevoit să oprească încă o dată. A doua oară când a oprit, aceştia au luat-o la fugă. El s-a dus după ei, a alergat aproximativ vreo 30 de metri. Apoi, unde s-a oprit dânsul, au început să îl agreseze şi să îl bată, iar unul dintre ei s-a deplasat din grup, a luat o pavelă şi i-a aruncat în cap, undeva de la patru metri, şi i-a spart cutia craniană. Atunci, a picat secerat. Am înţeles că există filmările.

Poliția a intervenit greu. O ambulanță a fost oprită de un nepot după ce l-a văzut pe bărbat într-o baltă de sânge

Poliţia nu a luat deloc legătura cu noi. Abia a doua zi am făcut rost de un număr de telefon şi am sunat eu la dânşii. Din câte am înţeles, cineva sunase la 112, dar au ajuns foarte târziu - undeva la o oră - o oră şi jumătate pentru că în zonă se deplasa o ambulanţă. Ambulanţa a fost oprită de un nepot de-al lui. Nepotul dânsului a văzut microbuzul în drum şi nu l-a găsit pe el în maşină şi s-a dus să îl caute şi l-a găsit într-o baltă de sânge.

Doar un reținut

Trei dintre atacatori se află, la ora actuală, în stare de libertate. Doar cel care a dat cu piatră este reţinut. Nu îi cunoștea. Era un om foarte calm, liniştit. Îşi executa cursele pe traseul acesta. Ceilalţi de etnie rromă din Bolintin Vale erau chiar prietenii lui. Toată lumea îl cunoștea şi îl iubea. Aceştia sunt nişte oameni parveniţi, am înţeles, adică aduşi de primar... Nu ştiu, ceva de genul am auzit. Noi nu suntem din zonă.

”Avea o fetiţă de 5 ani şi un băieţel de 12 ani”

Cumnata şi fratele lui nu au văzut momentul în care a fost lovit pentru că le-a spus să rămână în maşină şi să sune la Poliţie. Ei nu au sunat la Poliţie, a sunat altcineva. Au fost audiaţi, dar nu ştiu ce au declarat pentru că noi am mers de urgenţă la spital pentru că a urmat o operaţie, i-a fost extirpat un hematom. Cumnatul meu a decedat aseară, la ora 19:10. Avea o fetiţă de 5 ani şi un băieţel de 12 ani", a povestit cumnatul șoferului ucis, în emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3.

Proteste în Bolintin Vale, după uciderea șoferului

Cristi Popovici, reporter Antena 3, s-a aflat în mijlocul protestatarilor din Bolintin Vale. Acesta a vorbit atât cu localnicii, cât și cu reprezentanți ai autorităților locale și județene. Conform informațiilor oferite de un localnic, conflictul durează de mai mult timp în localitate.



”Acești rromi sunt veniți de câțiva ani în localitate. Aici li s-au creat toate condițiile și s-au stabilit. Locuiesc fără acte în regulă, fără să aibe autorizație de construcție, fără să aibă nimic. Ei trăiesc doar din furăciune și atât. S-a întâmplat ieri, cu un băiat care are firmă de transport persoane, are un microbuz, iar la el în microbuz, patru persoane dintre ei (localnicii rromi - n.r.) l-au bătut, l-au făcut cum au vrut ei”, a spus un localnic.



”Agresorii au intrat peste băiatul ăsta în microbuz?”, a întrebat reporterul Antena 3, Cristi Popovici.



”Nu, nu a vrut să îi ducă nu știu unde. I-au tăiat roțile la mașină. Puteți veni mâine să vedeți mașina unde este, într-o curte. I-au înțepat roțile, ei erau pregătiți, cu arme, i-au înțepat roțile la mașină, băiatul s-a dat jos din mașină, s-a luat de ei sau știu eu ce a făcut. Ei au fugit și au pus mâna pe o pavelă, o pavelă cam cum sunt astea de aici și i-au dat în cap și l-au omorât. A căzut în comă”, a spus același localnic.



”Este un băiat din localitate, de aici?”, a întrebat reporterul.



”Din localitate, un băiat cuminte. Nu băiat! Bărbat în toată firea, are doi copii, are familie și așa mai departe. El cu asta se ocupă, era mașina lui, are firmă de transport persoane”, a mai adăugat localnicul.



”La 400 de metri de casa lui l-au bătut”, a adăugat un alt bărbat prezent la protest.

Vezi și: Protest în Bolintin Vale, după ce un șofer a fost ucis cu o piatră

"Au furat de la toată lumea, au bătut pe cine au vrut ei"

"Au mai fost probleme în localitate cu acești indivizi certați cu legea?”, a întrebat jurnalistul.



”La noi a fost mereu o problemă cu acești răcăreni, cum li se spune. Au furat de la toată lumea, au bătut pe cine au vrut ei”, a mai spus un alt bărbat.



”De sărbători au intrat la mine în grădină și mi-au luat ce au vrut ei”, a adăugat un localnic.



”Toate curțile, toate gospodăriile de pe strada Sabarului au fost jefuite”, a mai spus un altul.





”Poliția nu ne ia în seamă”





Întrebați dacă au încercat să atragă atenția poliției, localnicii susțin că autoritățile de ordine nu se implică.



”Poliția nu ne ia în seamă”, a strigat un bărbat peste corul de voci nemulțumite.



”Am fost la poliție și ne spun să aducem dovezi. De unde să aducem dovezi dacă ei îi acoperă”, a spus o femeie.



”Umblă înarmați, cu cuțite la ei tot timpul, oriunde ar intra. Dacă intră într-un magazin și nu îi convine, îți dă coate, te amenință, că ”te fac, te omor””, a adăugat un alt localnic.



”Mi-au distrus recoltele cu caii lor, zi și noapte. Dacă mergeți pe câmp o să vedeți caii lor acolo”, a spus un agricultor din zonă.



”Domnul subprefect a zis că nu știe ce să le facă. Domnul subprefect, întrebați-l!”, a spus un bărbat din mulțime.



”Este adjunctul Poliției de la Giurgiu aici, sunt toți”, a mai adăugat cineva.



Localnicii au început să strige la unison ”Dreptate!”.





Reprezentant al Poliției: ”Nu pot să dau niciun interviu, nu am cum”





La fața locului se afla și un reprezentant al Poliției, care a refuzat să își exprime opinia.



”Nu pot să dau niciun interviu, nu am cum”, a spus reprezentantul forțelor de ordine.



”Vă acuză oamenii că nu ați gestionat cum trebuie această situație, acest conflict între un grup de rromi și restul populației”, a afirmat reporterul.



”Ascultați-mă, nu pot să dau eu, nu am cum să dau nimic (informații - n.r.). În momentul în care am avut evenimentul, s-au luat toate măsurile, persoana care a comis a fost reținută 24 de ore și ulterior instanța a dipus arestarea preventivă pentru 30 de zile”, a spus acelați reprezentant al Poliției.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News