Cresc impozitele cu 70%? Primar: ”Premierul ne-a spus”

Premierul Ilie Bolojan a transmis că se are în vedere o creştere cu 70% a impozitelor locale, pe clădiri şi terenuri, a declarat primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, conform Agerpres.



El a făcut precizările la finalul întâlnirii reprezentanţilor Asociaţiei Municipiilor din România cu premierul Ilie Bolojan şi mai mulţi miniştri privind reforma administraţiei locale.



"Este vorba despre acest pachet 2 în mod special, se aşteaptă, sunt reduceri de personal de circa 20%. În acelaşi timp, se are în vedere creşterea veniturilor pe care le încasăm după 1 ianuarie, aşa cum se ştie, s-a discutat despre creşterea taxelor şi impozitelor pe valoarea de piaţă a clădirilor şi a terenurilor pe care le deţin şi persoanele fizice. Domnul prim-ministru ne-a spus că se are în vedere o creştere cu 70% a impozitelor actuale. O parte din aceşti bani, prin negociere, va ajunge şi la noi, dar dumnealui îşi doreşte să ajungă cât mai mult din această sumă la Guvern, pentru a se acoperi cheltuielile de funcţionare ale statului, inclusiv aceste cheltuieli imense, vorbim de 55 de miliarde de lei, deci peste 10 miliarde de euro, numai pe dobânzile pe care le plăteşte România în acest moment", a declarat Constantin Toma.



Întrebat dacă s-ar putea dubla impozitele locale, el a repetat că în prezent ideea este de majorare cu 70%.



"La un moment dat, exista un soft, bineînţeles nu putea fi aplicat în localităţile din zona rurală şi în localităţile mai mici, mă refer la oraşe, probabil în marile municipii se putea aplica, dar, în aceste condiţii, se are în vedere să se mărească la toată lumea cu 70%, la toate localităţile, începând de la 1 ianuarie. (...) S-a vorbit de taxele şi impozitele aferente activelor, deci clădiri şi terenuri. Noi avem un jalon în PNRR, trebuie îndeplinit, referitor la aceste taxe şi impozite locale, şi se propune această soluţie (...) Va intra în dezbatere publică, va intra în transparenţă, după care va ieşi o hotărâre de guvern, probabil în această lună", a explicat Toma.



El a fost întrebat şi cum se vor împărţi sumele colectate între primării şi guvern: "Nu s-a stabilit încă, a spus că vom negocia acest lucru, în funcţie de necesităţile pe care le are Guvernul de a da mai bine la Comisia Europeană, pentru că, aşa cum se ştie, noi vom mai avea o evaluare şi un rezultat în luna octombrie".



Acesta a susţinut că în cazul în care nu se va continua cu măsurile de reducere a cheltuielilor şi de creştere a veniturilor, astfel încât deficitul bugetar să coboare la un procent în jur de 8%, va fi "foarte dificil pentru România să evite junk-ul". A

