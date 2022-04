CRBL, după ce a fost eliminat de la Survivor: Am fost șocat, dezamăgit și trist

"Am fost șocat, dezamăgit și trist"

"Credeam că sunt pregătit, ținând cont că eu am mai fost la un astfel de show acum 15 ani! Dar m-am înșelat! A fost mult mai greu decât mă așteptam, mai ales din punct de vedere psihic", a declarat CRBL pentru ciao.ro.

"Momentele cele mai grele au fost cele de pe insulă, când eram doar eu cu mine! Am avut timp să trec în revistă cei 22 de ani de scenă în care am adunat cele mai frumoase amintiri și să mă gândesc la câte mai am de arătat și de spus. Mi-a fost dor de familie, de prieteni, de scenă și de susținătorii mei, posesori de cerebel", a mai spus artistul.

"Mi-am dorit foarte tare să ajung în finală, nu neapărat pentru marele premiu, ci pentru a mă bucura de toată experiența Survivor! Știam că nu sunt bine cu sănătatea, dar așteptam să-mi revin pentru că mai aveam multe de arătat. Am fost șocat, dezamăgit și trist că misiunea mea s-a încheiat", a spus CRBL.

"Vreau să mă bucur mai mult de viaţă"

CRBL a părăsit competiția Survivor în ediția din 18 aprilie. După ce s-a întors în România, artistul a făcut primele declarații despre experiența pe care a trăit-o în cadrul reality-show-ului.

"Primul lucru a fost să vorbesc cu fetele mele, Elena şi Alesia, cu familia mea, după care să mănânc ceva bun, dar nu chiar ce voiam eu, pentru că nu puteam din punct de vedere medical şi, bineînţeles, duş”, a spus CRBL, atunci. "Sunt mai bine, mă recuperez şi încerc să-mi aduc aminte ce înseamnă să revin la normalitate, mâncare, somn, telefon etc. Am slăbit 15 kg şi o să încerc o viaţă mult mai echilibrată şi mai sănătoasă. Vreau să mă bucur mai mult de viaţă”, a mai declarat artistul.

De asemenea, CRBL și-a anunțat fanii că are în plan o serie de proiecte: "Bineînţeles că am o listă întreagă de proiecte, atât muzicale, cât şi de business”.

