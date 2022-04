"Când am ieșit din competiție, aveam 38 de kilograme". Elena Matei, dată peste cap, după Survivor: Încă sunt dereglată hormonal. Iau tratament

"Menstruația nu mi-a venit nici acum… din ianuarie. Așadar, încă sunt dereglată hormonal. E greu să-ți revii. Am fost la medic. Am fost și în Dominicană la spital, am făcut ecografii și tot ce era de făcut. Urmez tratament și beau multă apă", a povestit Elena.

"Când am ieșit din competiție, aveam vreo 38 de kilograme"

"Aveam 42,5 kilograme când am ajuns în Dominicană, apoi, când am ieșit din competiție aveam vreo 38. Iar acum am 47,5. M-am îngrășat, deși nu se vede. Pentru mine este destul de mult, n-am avut niciodată mai mult de 43 de kilograme. Îmi place așa de mine, mă face să arăt mai femeie. Condițiile acolo sunt foarte grele. Să dormi pe scândură, pe pătura aia care nu ține nici de frig, să dormi fără pernă, în frig, udă. Cel mai greu mi s-a părut să reziști în ploaie.

Degeaba aveam acoperiș că se udau imediat hainele și dacă se mai stingea și focul… aia era! Acum sunt bine. Mi-am revenit din șocul că am plecat, dar tot mă oftic că sunt acasă. N-aș fi vrut să plec. Nu mă așteptam să fiu eliminată. Nu am niciun regret, n-aș schimba nimic. Tot ce a fost să se întâmple a fost cu un motiv. N-aș schimba nimic pentru că așa sunt eu. Nu m-aș schimba pe mine ca să le fac pe plac celorlalți”, a mai declarat concurenta Survivor România

"Am câștigat mii de euro"

"Nu prea pot să vă spun cât am câștigat. Mii de euro, până în 10.000 euro, da. I-am investit în ingrediente, în ustensile, în renovarea bucătăriei, în mașină… să o pun pe picioare. Mi-am făcut vlog, am postat despre Survivor, urmează să postez și rețete, fac un cooking show, am multe planuri. Am plecat la Survivor cu un scop: să pot să-mi duc afacerea mai departe, să pot să fiu independentă, să nu mai stau să lucrez pentu ceilalți. Că dacă lucrez 17 ore pentru altcineva, pot face și pentru mine. În continuare fac torturi și prăjituri. Toți banii pe care i-am câștigat i-am investit în asta, nu i-am dat pe prostii”, a declarat Elena, conform Fanatik.

