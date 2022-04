Andreea Tonciu dezvăluie ce s-a întâmplat la Survivor: Cea mai dură competiție

Andreea Tonciu a fost dintre unul primele nume nominalizate de la Survivor pentru a ieși din competiție. Acum vedeta se bucură din plin de timpul petrecut cu familia ei, în diferite vacanțe exotice. Despre ce a însemnat competiția Survivor, dar și despre viața de familie ne-a vorbit Andreea Tonciu, într-un interviu în exclusivitate pentru Specracola.

"Încă nu m-am întors din Dubai. Este o vacanță superbă, pe care o așteptam de mult timp. A fost o perioadă foarte aglomerată pentru mine și soțul meu, așa că mă bucur din suflet că am putut să plecăm alături de fiica noastră. ", a declarat Andreea Tonciu, pentru Spectacola.

Ce a însemnat pentru Andreea Tonciu Survivor

"A însemnat cea mai dură competiție la care eu am participat. Știți deja că sunt genul de persoană foarte asumată și care de-a lungul anilor nu s-a ferit de show-uri, dar nu m-aș fi gândit că la Survivor va fi atât de greu! Dacă aș mai accepta... în clipa asta, aș zice nu. Dar hai să vedem ce-mi rezervă viitorul.

Orez am mai mâncat, de cocos m-am ferit (râde). Dar am primit, de curând, la un eveniment organizat de PRO TV. Când am deschis punga și am văzut cocosul, mi-au revenit multe amintiri pe retină!", a mai spus ea.

Cât a suferit Andreea Tonciu în junglă, fără fiica ei

Cel mai greu în junglă i-a fost să stea fără fiica sa. Acesta a fost și motivul pentru care vedeta și-ar fi dorit să plece cât mai repede din competiție.

"A fost o durere pe care nu o mai trăisem niciodată. Voiam să-i aud vocea, să văd dacă este bine, mă temeam constant să nu pățească ceva și eu să nu știu. Doamne, cât de dor îmi era de ea. Când am ieșit în aeroport, în București, și mi-a sărit în brațe... a fost cel mai frumos sentiment. Nu i-aș mai fi dat drumul, sincer vă spun. ", ne-a mai dezvăluit vedeta.

Citiți mai mult pe Spectacola.ro.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News