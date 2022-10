CRBL, despre momentul în care el și soția sa au aflat că vor deveni părinți: A fost un moment șocant. Elena avea doar 22 de ani

"A fost un moment șocant pentru noi. Am fost speriați la început, fiindcă nu știam dacă o să ne descurcăm. Nu prea aveam ajutor, pentru că mama mea era la Pitești, iar mama ei, la Chișinău. A fost destul de greu, dar ne-am sudat și mai mult ca familie. Eram pregătiți să facem niște show-uri de dans, să dezvoltăm și mai mult școala de dans, dar… a trebuit să ne adaptăm la situație.

Era foarte greu pentru Elena, avea doar 22 de ani, o vârstă la care trebuie să te distrezi și să aduni experiență, dar a reușit să găsească echilibrul, și de aceea spun că este o eroină. Nu spun că este singura, dar pentru asta am iubit-o și mai mult. Și mie mi-a fost foarte greu să mă împart între familie și concerte, dar am făcut-o cât am putut de bine", a spus CRBL, într-un interviu pentru viva.ro.

"I-am dat o educație suficient de bună Alesiei"

"Nu îmi fac griji ca alți tați de fete. Eu sunt convins că i-am dat o educație suficient de bună Alesiei încât să poată să ia cele mai înțelepte decizii în viață, dar anturajul are întotdeauna ceva de spus și… trebuie să greșească și ea ca să își primească lecțiile. Suntem aproape de ea în tot ceea ce face și o susținem. Îi place să cânte, să danseze, mai nou îi place să filmeze și să își editeze videourile, îi place tot ce ține de "unboxing", îi place să citească, experimentează lucruri noi, cum ar fi să învețe să vorbească mandarină. Pot spune că îmi seamănă cumva", a mai spus artistul.

Citește și:

"Celebritatea m-a făcut să îmi pierd mințile". CRBL, despre posibilitatea de a ajunge în sărăcie: Am mai fost acolo...

"Experiența mea cu scena a început în 1994, dar am reușit să mă afirm în 2000 alături de trupa Simplu. Simplu nu înseamnă și ușor. Un drum foarte greu, dar și foarte frumos în același timp. Nu aș schimba nimic dacă aș putea, pentru că așa am ajuns să evoluez pe toate planurile. În trupa Simplu eram dansator, cântăreț, șofer pe microbuzul personal luat în leasing, ca să nu fiu nevoit să mai dau bani și pe transport când mergeam la concerte, dar eram și coregraf, textier, tour manager etc.

Făceam multe lucruri în același timp pentru că voiam să evoluez. Am învățat în acești ani să fac tot ce ține de showbiz, de la a învăța legea dreptului de autor, pentru a înțelege contractele și pentru a-mi proteja drepturile de autor, până la a compune o piesă de la 0, a face clip, campanii de promovare, turnee etc. Deci, se poate, atât timp cât îți dorești cu adevărat, să reușești în ceea ce îți propui", a povestit CRBL pentru viva.ro.

"Oricând o pot lua de la capăt"

"Pentru mine, să ajung să n-am bani, să dorm de foame, geanta să îmi fie șifonier, să dorm în frig, toate acestea nu sunt o dramă, pentru că eu am mai fost acolo. Oricând o pot lua de la capăt. Cred că doar așa poți să reușești în viață și să te reinventezi când ai nevoie. Educația dată de părinți în vremuri comuniste plus educația dată de al treilea părinte, anturajul, la care se adaugă autoeducația din showbiz m-au făcut să fiu cine sunt acum", a mai spus artistul. Citește mai departe>>

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News