"Celebritatea m-a făcut să îmi pierd mințile". CRBL, despre posibilitatea de a ajunge în sărăcie: Am mai fost acolo...

"Experiența mea cu scena a început în 1994, dar am reușit să mă afirm în 2000 alături de trupa Simplu. Simplu nu înseamnă și ușor. Un drum foarte greu, dar și foarte frumos în același timp. Nu aș schimba nimic dacă aș putea, pentru că așa am ajuns să evoluez pe toate planurile. În trupa Simplu eram dansator, cântăreț, șofer pe microbuzul personal luat în leasing, ca să nu fiu nevoit să mai dau bani și pe transport când mergeam la concerte, dar eram și coregraf, textier, tour manager etc.

Făceam multe lucruri în același timp pentru că voiam să evoluez. Am învățat în acești ani să fac tot ce ține de showbiz, de la a învăța legea dreptului de autor, pentru a înțelege contractele și pentru a-mi proteja drepturile de autor, până la a compune o piesă de la 0, a face clip, campanii de promovare, turnee etc. Deci, se poate, atât timp cât îți dorești cu adevărat, să reușești în ceea ce îți propui", a povestit CRBL pentru viva.ro.

"Oricând o pot lua de la capăt"

"Pentru mine, să ajung să n-am bani, să dorm de foame, geanta să îmi fie șifonier, să dorm în frig, toate acestea nu sunt o dramă, pentru că eu am mai fost acolo. Oricând o pot lua de la capăt. Cred că doar așa poți să reușești în viață și să te reinventezi când ai nevoie. Educația dată de părinți în vremuri comuniste plus educația dată de al treilea părinte, anturajul, la care se adaugă autoeducația din showbiz m-au făcut să fiu cine sunt acum", a mai spus artistul

"Celebritatea m-a făcut să îmi pierd mințile"

"Au fost momente în care celebritatea m-a făcut să îmi pierd mințile, dar nu în ceea ce implică cheltuitul banilor, ci în plinul de sine. O lecție luată la timpul potrivit. Nu pun preț pe lucrurile scumpe sau pe trending. Am 100 de perechi de încălțări sport pe care le-am cumpărat tot pentru că nu am avut în copilărie, iar ăsta este doar un exemplu", a spus CRBL.

CRBL revine în România, la doi ani de când a vândut tot și a plecat cu familia în Spania

După ani de zile în care s-a împărțit între România și Spania și după mai bine de un an de zile în care a trăit doar acolo, CRBL și soția sau au decis să se întoarcă în țară, anunţă PRO FM. ”Azi-noapte am stat și am făcut ședință de familie și azi-dimineață am luat decizia de a reveni pe plaiuri mioritice. Din septembrie, suntem din nou în țară. Vreau să fac muzică, am niște proiecte. Vreau să continui ce am început, că mai am de spus și de arătat”, a declarat CRBL la PRO TV.

Totodată, artistul a mărturisit că fiica sa va învăța la aceeași școală, însă este nevoită să dea niște teste pentru a se stabili în ce clasă va merge. ”Am făcut demersurile. Astăzi a avut un test, să vadă la ce nivel este. Am fost la școală cu ea și a trebuit să-i facă un test de evaluare, să vadă unde o încadrează. Se întoarce la aceeași școală”, a spus CRBL despre fiica lui în vârstă de 12 ani. De asemenea, pentru că și-a vândut toate proprietățile în urmă cu doi ani, când a decis să se stabilească definitiv în Spania, artistul este nevoit să stea în chirie.

Timp de șase ani, CRBL și familia lui au tot făcut naveta România-Spania. S-au mutat în repetate rânduri, iar acum, deși s-au stabilit în Marbella, ceva parcă le-a şoptit în ureche să se întoarcă acasă. Se gândesc cu teamă să facă pasul acesta, pentru că ar fi unul definitiv. "Nu ne mai sfătuim în doi, ne sfătuim în trei", a recunoscut CRBL, cu referire la faptul că și fiica sa este implicată în deciziile de familie și că viitorul ei este cel mai important.

