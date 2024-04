Adrian Elicopter de Luptă, student la Academia de Poliție, după scandalul cu bătaia: Mi-am riscat poziția de student / Toți care mă acuză de violență fizică să nu uite că totul a început la Nuba

Adrian Elicopter de Luptă ar avea interzis la evenimentele organizate de Selly pentru promovarea filmului Buzz Hoyse, după o ceartă ce ar fi avut loc la București, între studentul la Academia de Poliție și prietenii lui Selly.

„Eu eram singur, singurel. Am împărțit niște pumni cât să mă răcoresc, pac pac. După aceea, am început să râd, că îi luam la mișto practic. Am vrut să plec și ce a făcut unul dintre ei? Mi-a dat cu paharul în cap aici, pac.

El ce a zis... că e ca în desene, îmi dă cu paharul în cap și eu ce fac, alunec pe o banană, fac așa de două ori din picioare, alunec, cad și îmi iese așa un cucui în cap de îmi rămâne pălărioară ca în Tom & Jerry?! Nu a fost așa, eu când am simțit paharul, m-am întors, s-au înspăimântat (...) I-am băgat în baie, am vrut să mă încui cu ei în baie recunosc, să iau cheia și să o mănânc. Nu s-a putut deoarece s-au încuiat ei singuri în baie și scandalul s-a terminat. (...)

După chestia asta eu am fost interzis a mă mai duce la filme prin țară, pentru că i-am bătut eu pe ăia. Dacă mă băteau ei pe mine nu era nicio problemă, era haz de necaz cum ar veni”, a zis Selly într-un live pe Tik Tok.

Apoi a revenit cu un nou mesaj:

„Nu sunt smardoi, nu am vorbit despre bătaie pe Internet și nici nu promovez așa ceva, n-am bătut oameni pe stradă și orice urmăritor care a luat contact cu mine știe ce fel de om sunt. (...) Am filmat pentru filmul Buzz House și mi-am riscat poziția de student pentru că am lipsit din practică, 12 ore mergeam la film, 12 ore în practică, 12 ore din nou la film. (...) Toți oamenii care mă acuză de violență fizică să nu uite că totul a început la Nuba, unde prietenul meu și-a luat un pumn direct în față”, a scris Adrian Elicopter de Luptă pe Instagram.

