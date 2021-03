Cornelia Catanga a murit. Nicoleta Voicu, enervată: Nu vă e rușine obrazului?!

Cornelia Catanga a murit vineri dimineața, la vârsta de 63 de ani, la Spitalul Universitar din Capitală, unde era internată după ce a fost diagnosticată cu COVID-19 și după ce a intrat în stop cardio-respirator.

Una dintre cele celebre cântărețe de muzică lăutărească din România și una dintre cele mai mari voci de etnie romă, Cornelia Catanga s-a născut în data de 9 martie 1958, în județul Buzău. Povestea de viață a artistei este demnă de un film. Presărată cu o mulțime de probleme, Cornelia Catanga a reușit să treacă de-a lungul anilor peste tot, cu capul sus, făcând ce știe mai bine, să cânte, să-și încânte publicul.

Născută prematur, aruncată sub pat crezând că e moartă

Născută prematur la 7 luni, cântărind doar 850 de grame, a fost aruncată sub pat pentru un motiv halucinant, pe care l-a povestit chiar ea într-un interviu recent.

Artista a mărturisit că atunci când s-a născut a fost aruncată sub pat de bunică și de mătușă, pentru că femeile au crezut că este moartă.

"Eram vânătă din cap până în picioare, nu respiram. Sora mamei mele a spus "aoleu, pentru neagra asta să se nenorocească sora mea". Am fost aruncată sub patul în care era maică-mea. Bunica mea mi-a spus că în momentul în care m-au luat într-o cârpă m-au aruncat sub pat pentru că eram neagră vânătă toată și nu respiram. Și au zis pe cine să salveze, pe maică-mea sau copilul. Sora mamei mele a zis că ia să vedem ce e cu fata și atunci am început să țip", a declarat Cornelia Catanga, la Antena Stars.

Cornelia Catanga, "regina lăutarilor"

Venită dintr-o familie de lăutari renumiți din satul Zeletin, primul concert al Corneliei Catanga a fost la vârsta de 8 ani, atunci când, la un bal din Valea Plopului, județul Prahova, a urcat plină de încredere cu acordeonul de opt kilograme în brațe.

"O acompaniam pe mama, dar ea a răgușit și mi-am dat seama ca trebuie să o ajut", povestea artista într-un interviu din trecut.

Acordeonul pe care l-a primit cadou avea să-i schimbe Corneliei Catanga destinul pentru totdeauna și să o arunce pe cele mai mari scene.

"Nu puteam să-l țin în brațe, îl sprijineam de o grămadă de lemne din fața porții", mai povestea ea.

Problemele cu vederea și-au pus amprenta. În ultimii doi ani mai vedea doar 3%

Problemele de vedere ale cântăreței s-au tras încă din copilărie, atunci când a aflat că suferă de retinopatie pigmentară, un diagnostic fără tratament. Boala a marcat-o până în ultima clipă.

În anul 1986, artista a fost operată pentru prima dată, cu laserul pe retină, în Tel Aviv. Intervențiile de atunci i-au salvat parțial vederea, însă problemele au revenit în urmă cu câțiva ani, atunci când a izbucnit în plâns la televizor și a transmis un mesaj disperat primarului de atunci Gabriela Firea.

Încă un stop cardiac în urmă cu doi ani. Mesaj disperat în direct

Mai exact, pierderea casei, lipsa banilor și a concertelor au dus-o pe Cornelia Catanga în anul 2019 la un stop cardio-respirator, moment în care a realizat că a trecut pe lângă moarte.

"Eram cu nora mea și cu fiul meu, cu Alexandru. I-am spus ceva lui Alexandru și știu că de pe scaunul acela am căzut jos, n-am mai știut de mine. Gândurile, supărarea, nemulțumirea asta că vreau să ajung la doamna primar, Gabriela Firea", a declarat Cornelia Catanga într-un interviu în exclusivitate la România TV.

Tot atunci, artista anunța că mai vede doar 3%.

"Să mă ajute pentru că sunt un om și nu mai pot să-mi fac meseria. Mai văd 3%. Am o retinopatie pigmentară evolutivă, se ocupă doamna Monica Pop de mine. Este o boală care duce la orbire. Să-mi dea o căsuță - n.r. Gabriela Firea, primarul Capitalei- trei cămăruțe să-mi dea undeva, nu are importanță cum, unde îmi dă. Ca să trăiesc din mila colegilor și din mila prietenilor, nu vreau. Pentru că eu încă pot să cânt, nu are nicio legătură. Nu există în România, trei artiști cu trei stiluri total diferite și îi cad în genunchi doamnei primar să mă primească până la dânsa să vadă despre ce este vorba", mai spunea ea.

"Moartea ne dă târcoale". Mesajul transmis de Cornelia Catanga în urmă cu nici un an

"Moartea ne dă târcoale, pe mine m-a iubit Dumnezeu şi m-a mai lăsat p-aici, însă cumnata mea s-a prăpădit. Nu e o simplă coincidenţă. Am avut numai necazuri în ultima vreme", spunea Cornelia Catanga în vara anului trecut, la un an de la infarct.

Anul 2020, o nouă provocare. Anunțul divorțului de Aurel Pădureanu

În toamna anului 2020, Cornelia Catanga anunța că ea și Aurel Pădureanu nu mai formează un cuplu, după 33 de ani de relație.

"Nu știu dacă ar fi bine să spun chestia asta. Noi, de o perioadă, suntem despărțiți. Din aprilie, eu și Pădureanu suntem despărțiți. A fost un motiv foarte bine întemeiat, poate că de comun acord că stăm în aceeași casă. El stă la etajul 1, iar eu stau la etajul 2. (...) Mâncăm separat, eu mănânc cu copiii, nora mea îl servește", a fost anunțul ei de la acea vreme.

Cu toate acestea, după nenumărate probleme, cei doi au decis să renunțe la divorț.

"În acest moment nu se mai pune problema de un divorț. Au fost niște divergențe între noi, încă mai sunt aceste divergențe, însă încercăm să le rezolvăm. Eu vreau să trecem peste ele. De felul meu sunt un tip optimist, așa că eu cred că vom trece mereu peste problemele care apar în viața de cuplu. Oricum, de divorț nici nu se pune problema", declara Aurel Pădureanu la o lună distanță.

Cornelia Catanga și-a căutat menajeră fără cazier

Pentru că vârsta și problemele de sănătate puteau presiune prea mare pe ea, Cornelia Catanga și-a căutat la finalul anului trecut o menajeră și a impus condiții stricte pentru angajarea ei, după ce de-a lungul anilor a fost jefuită de mai multe menajere.

În anul 2011, Cornelia Catanga a rămas fără bijuterii, cosmetice, telefonul mobil, dar şi fără o sumă consistentă de bani, după ce cele trei manajere pe care le avea, două din Buzău și una din Urziceni, au bir cu fugiții.

