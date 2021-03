Vezi și: Aurel Pădureanu, ipoteză ȘOC după moartea Corneliei Catanga: Au băgat-o ăștia la COVID, că așa vor ei!

Moartea Corneliei Catanga a surprins pe toată lumea și au apărut o mulțime de ipoteze și controverse. Una dintre cele mai bune prietene ale artistei, Elena Merișoreanu, a dezvăluit că Aurel Pădureanu, soțul Corneliei Catanga, ar avea și el COVID-19.

Cântăreața de muzică populară a declarat că a vorbit de două ori în ultima perioadă cu Cornelia Catanga, însă aceasta nu s-a plâns niciodată de problemele de sănătate cu care se confruntă, ba chiar era îngrijorată din cauza colegei sale de scenă, Gabi Luncă, care se află internată în,spital, fiind pozitivă la COVID-19.

"Am vorbit chiar de ziua ei, acum două saptămâni și apoi iar săptămâna trecută. Nu mi-a spus că e bolnavă, ea se plângea de Gabi Luncă că e în spital. Se plângea mai degrabă că nu mai avea deloc bani. Nu are bani nici de înmormântare, am decis noi colegii să facem o chetă!

Eu nu mă duc la înmormântare că nu avem voie. Are loc de veci, din câte știu eu în satul ei, lângă Buzău! Din câte știu și soțul ei, Aurel Pădureanu are COVID!", a declarat Elena Merișoreanu pentru click.ro.