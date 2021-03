Cornelia Catanga a murit. Nicoleta Voicu, enervată: Nu vă e rușine obrazului?!

Vestea morții Corneliei Catanga a șocat întreaga țară. Mirabela Dauer a postat un mesaj emoționant, în mediul online, în amintirea colegei sale de scenă.

"Sunt împietrită de durere și de neînțelegere. Catanga nu mai e… Brusc!!! Nu a spus nimic. Și-a dus boala acasă, în tăcere. O am în minte la mine pe canapea stând la povești… Am tot plănuit să ne revedem dar vremurile pe care le trăim ne impun DISTANŢARE. Și-acum ea nu mai este iar eu nu mai am cuvinte. Drum lin spre stele „sora mea” cum îți plăcea să-mi spui.

PS: ce mă întristează la fel de tare este că a murit în sărăcie, fără casă și fără posibilitatea de a urca pe scenă să poată face ce a iubit cel mai mult – SĂ CÂNTE. Ce folos că Dumnezeu a hărăzit-o cu o voce inegalabilă într-o țară în care valorile nu reprezintă nimic?", a scris Mirabela Dauer pe pagina sa de Facebook.

