Cornelia Catanga este una dintre cele mai cunoscute interprete de muzică lăutărească din România, dar mulți nu-i cunosc drama prin care a trecut la naștere.

Artista a mărturisit că atunci când s-a născut a fost aruncată sub pat de bunică și de mătușă, iar motivul este halucinant. Femeile au crezut că este moartă, pentru că s-a născut prematur la doar 7 luni și cântărea doar 850 de grame!

"Eram vânătă din cap până în picioare, nu respiram. Sora mamei mele a spus "aoleu, pentru neagra asta să se nenorocească sora mea". Am fost aruncată sub patul în care era maică-mea. Bunica mea mi-a spus că în momentul în care m-au luat într-o cârpă m-au aruncat sub pat pentru că eram neagră vânătă toată și nu respiram. Și au zis pe cine să salveze, pe maică-mea sau copilul", a declarat Cornelia Catanga, la Antena Stars.

Cu toate acestea, după mai multe minute de la naștere, bunica și mătușa ei au mers să vadă ce se mai întâmplă cu ea, iar în momentul în care a început să țipe, cele două și-au dat seama de eroarea care se produsese.

"Sora mamei mele a zis că ia să vedem ce e cu fata și atunci am început să țip", a completat ea.