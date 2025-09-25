Lector univ. dr. Cristian Pădure, de la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea București, vine la Interviurile DC News pentru a ne vorbi despre limba și cultura rromani, un domeniu cu o istorie bogată și încă prea puțin cunoscut publicului larg.

Printre principalele teme de discuție se numără:

Copilăria într-o familie de romi argintari

Pasiune pentru studiu şi lingvistică

Doctorat la Sorbona. Cum a fost experienţa?

Între comunitatea tradiţională şi mediul academic internaţional

Influenţa originii rome în carieră

Rolul limbii rromani în păstrarea identităţii culturale

Cum este văzută cultura romă în România vs Occident

Provocări în predarea limbii rromani în universităţi

Obstacole pentru romi în educaţie

Metode de bune practici în străinătate

Sfat pentru tinerii romi care vor o carieră universitară

Un dialog despre educație, identitate și viitorul limbii rromani. Nu-l rata vineri, 23 septenbrie, de la ora 14:00.

