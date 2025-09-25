€ 5.0754
Data actualizării: 15:44 25 Sep 2025 | Data publicării: 15:37 25 Sep 2025

EXCLUSIV Copilăria într-o familie de romi argintari. Prof. Cristian Pădure, la interviurile DC NEWS

Autor: Doinița Manic
prof, cristian padure
 

Prof. Cristian Pădure vine la interviurile DC NEWS.

Lector univ. dr. Cristian Pădure, de la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea București, vine la Interviurile DC News pentru a ne vorbi despre limba și cultura rromani, un domeniu cu o istorie bogată și încă prea puțin cunoscut publicului larg.

Printre principalele teme de discuție se numără:

  • Copilăria într-o familie de romi argintari
  • Pasiune pentru studiu şi lingvistică
  • Doctorat la Sorbona. Cum a fost experienţa?
  • Între comunitatea tradiţională şi mediul academic internaţional
  • Influenţa originii rome în carieră
  • Rolul limbii rromani în păstrarea identităţii culturale
  • Cum este văzută cultura romă în România vs Occident
  • Provocări în predarea limbii rromani în universităţi
  • Obstacole pentru romi în educaţie
  • Metode de bune practici în străinătate
  • Sfat pentru tinerii romi care vor o carieră universitară

Un dialog despre educație, identitate și viitorul limbii rromani. Nu-l rata vineri, 23 septenbrie, de la ora 14:00.

Emisiunea va fi transmisă live pe platformele digitale de știriwww.dcnewstv.rowww.dcnews.rowww.stiridiaspora.ro, pe canalele de YouTube ale DC News și Știri Diaspora, dar și pe paginile de Facebook ale celor trei platforme.

