Prof. Cristian Pădure vine la interviurile DC NEWS.
Lector univ. dr. Cristian Pădure, de la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea București, vine la Interviurile DC News pentru a ne vorbi despre limba și cultura rromani, un domeniu cu o istorie bogată și încă prea puțin cunoscut publicului larg.
Printre principalele teme de discuție se numără:
Un dialog despre educație, identitate și viitorul limbii rromani. Nu-l rata vineri, 23 septenbrie, de la ora 14:00.
Emisiunea va fi transmisă live pe platformele digitale de știri: www.dcnewstv.ro, www.dcnews.ro, www.stiridiaspora.ro, pe canalele de YouTube ale DC News și Știri Diaspora, dar și pe paginile de Facebook ale celor trei platforme.
de Roxana Neagu