€ 5.0859
|
$ 4.3906
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0859
|
$ 4.3906
 
DCNews Stiri Consiliul Stomatologilor analizează cazul fetiței decedate după sedare la dentist
Data actualizării: 18:47 18 Noi 2025 | Data publicării: 17:43 18 Noi 2025

Consiliul Stomatologilor analizează cazul fetiței decedate după sedare la dentist
Autor: Alexandra Curtache

stomatologi Foto cu rol ilustrativ: Freepik
 

Consiliul Național al Colegiului Medicilor Stomatologi analizează vineri cazul fetiței de doi ani decedate în urma unei sedări profunde la o clinică din București, promițând măsuri pentru siguranța pacienților pediatrici.

Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor Stomatologi din România (CMSR) va analiza vineri, la Bucureşti, tragedia petrecută săptămâna trecută, în urma căreia o fetiţă de doi ani a murit în timpul unei proceduri de sedare profundă într-o clinică stomatologică din Capitală. De asemenea, instituţia va adopta o declaraţie privind consolidarea siguranţei în tratamentele pediatrice.

Tragedia care a zguduit sistemul medical

Incidentul șocant, în care o copilă a decedat în urma unui stop cardio-respirator, a avut loc în timpul unei intervenții stomatologice efectuate sub sedare profundă. Cazul a ridicat numeroase semne de întrebare privind protocoalele de siguranță aplicate în astfel de proceduri și a readus în prim-plan dezbaterea asupra legislaţiei care reglementează activitatea medicală în sectorul privat.

„În urma tragediei în care un copil de doi ani şi-a pierdut viaţa în timpul unei intervenţii medicale într-o clinică stomatologică din Capitală, Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor Stomatologi din România va analiza această situaţie deosebit de gravă şi consecinţele acesteia”, se arată în comunicatul CMSR.

Declaraţie de principiu și angajament pentru siguranță

Reuniunea de vineri va culmina cu adoptarea unei declaraţii prin care CMSR îşi reafirmă angajamentul pentru siguranţa pacienţilor pediatrici și solicită dezvoltarea unui cadru legislativ coerent, modern și predictibil.

„CMSR este profund implicat în clarificarea acestui caz și colaborează cu toate instituțiile responsabile, în spiritul transparenței şi cu respectarea prezumţiei de nevinovăţie”, a declarat preşedintele instituţiei, dr. Florin Lăzărescu.

Acesta a subliniat rolul esenţial al clinicilor private în furnizarea de servicii medicale, în contextul unei implicări insuficiente a statului şi a unui deficit de finanţare cronic în sistemul public. „Această tragedie ne obligă să acționăm în cooperare cu autoritățile competente şi să lucrăm împreună pentru un sistem de sănătate sigur pentru toţi copiii din România”, a mai adăugat Lăzărescu.

Anchete în desfășurare

Pe lângă analiza CMSR, cazul este investigat și de alte instituţii, inclusiv prin anchete judiciare și cercetări disciplinare demarate la nivelul colegiilor medicilor generalişti şi stomatologi. Până la elucidarea tuturor circumstanţelor, CMSR face apel la prudenţă şi obiectivitate, subliniind că responsabilităţile trebuie clarificate prin proceduri legale complete și transparente.

Reuniunea Consiliului Naţional va avea loc vineri, la Bucureşti, și marchează un moment important în consolidarea culturii siguranţei medicale pentru pacienții cei mai vulnerabili.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

dentist
deces
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
”Aoleu, Teodorovici cu ideile lui”. De ce vrea să fie primarul Bucureștiului: Da, dom`ne, Primăria poate face business!
Publicat acum 21 minute
Daniel Băluță: Bucureștiul prinde contur, Șoseaua Berceni e aproape de final
Publicat acum 32 minute
Procedurile inovatoare în cardiologie, accesibile pacienților prin CNAS. Prof. dr. Horațiu Moldovan (SANADOR), explicații / video
Publicat acum 35 minute
Legea pensiilor ar putea răsturna guvernul Merz. Tinerii se revoltă în CDU
Publicat acum 50 minute
Țevile de gaz și drumurile. Robert Negoiță, explicații la DC News
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 47 minute
Ludovic Orban, dat afară de Nicușor Dan. A venit confirmarea!
Publicat pe 16 Noi 2025
Nicușor Dan, după mesajul pe care i l-a dat Băsescu la România TV: Trebuie făcută unificarea
Publicat pe 16 Noi 2025
Clinica Crystal Dental, comunicat oficial în cazul fetiţei care a murit în timpul anesteziei
Publicat pe 17 Noi 2025
Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate
Publicat pe 16 Noi 2025
BANCUL ZILEI: Stareța, sfat pentru o călugăriță
 
explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close