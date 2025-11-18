Consiliul Stomatologilor analizează cazul fetiței decedate după sedare la dentist

Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor Stomatologi din România (CMSR) va analiza vineri, la Bucureşti, tragedia petrecută săptămâna trecută, în urma căreia o fetiţă de doi ani a murit în timpul unei proceduri de sedare profundă într-o clinică stomatologică din Capitală. De asemenea, instituţia va adopta o declaraţie privind consolidarea siguranţei în tratamentele pediatrice.

Tragedia care a zguduit sistemul medical

Incidentul șocant, în care o copilă a decedat în urma unui stop cardio-respirator, a avut loc în timpul unei intervenții stomatologice efectuate sub sedare profundă. Cazul a ridicat numeroase semne de întrebare privind protocoalele de siguranță aplicate în astfel de proceduri și a readus în prim-plan dezbaterea asupra legislaţiei care reglementează activitatea medicală în sectorul privat.

„În urma tragediei în care un copil de doi ani şi-a pierdut viaţa în timpul unei intervenţii medicale într-o clinică stomatologică din Capitală, Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor Stomatologi din România va analiza această situaţie deosebit de gravă şi consecinţele acesteia”, se arată în comunicatul CMSR.

Declaraţie de principiu și angajament pentru siguranță

Reuniunea de vineri va culmina cu adoptarea unei declaraţii prin care CMSR îşi reafirmă angajamentul pentru siguranţa pacienţilor pediatrici și solicită dezvoltarea unui cadru legislativ coerent, modern și predictibil.

„CMSR este profund implicat în clarificarea acestui caz și colaborează cu toate instituțiile responsabile, în spiritul transparenței şi cu respectarea prezumţiei de nevinovăţie”, a declarat preşedintele instituţiei, dr. Florin Lăzărescu.

Acesta a subliniat rolul esenţial al clinicilor private în furnizarea de servicii medicale, în contextul unei implicări insuficiente a statului şi a unui deficit de finanţare cronic în sistemul public. „Această tragedie ne obligă să acționăm în cooperare cu autoritățile competente şi să lucrăm împreună pentru un sistem de sănătate sigur pentru toţi copiii din România”, a mai adăugat Lăzărescu.

Anchete în desfășurare

Pe lângă analiza CMSR, cazul este investigat și de alte instituţii, inclusiv prin anchete judiciare și cercetări disciplinare demarate la nivelul colegiilor medicilor generalişti şi stomatologi. Până la elucidarea tuturor circumstanţelor, CMSR face apel la prudenţă şi obiectivitate, subliniind că responsabilităţile trebuie clarificate prin proceduri legale complete și transparente.

Reuniunea Consiliului Naţional va avea loc vineri, la Bucureşti, și marchează un moment important în consolidarea culturii siguranţei medicale pentru pacienții cei mai vulnerabili.