Conflict în coaliție. Pucheanu: Nu vă mai uitați în gura lui Miruță, bate câmpii cu grație

Conflictele mocnesc în coaliția de guvernare. Dovadă stă și ultimul schimb de replici, de la distanță, dus de Ionuț Pucheanu și Radu Miruță.

”Nu vă mai uitați în gura lui Miruță că bate câmpii cu grație. Absolut toate partidele urlă, nu țipă, urlă de câteva săptămâni că acest Pachet II trebuie să fie despre reduceri efective acolo unde există privilegii, tot felul de bonificări. Despre asta țipăm toți - și PNL și PSD. Surprinzător, domnul Miruță nu reușește să facă lucrul acesta. Am fost luni seară la ședința de Coaliție, a fost și domnul Miruță, a spus două tâmpenii și în patru ore e tot ceea ce a spus” afirmă social-democratul Ionuț Pucheanu, la Digi24, despre ministrul USR al Economiei, Radu Miruță.

Reacția primarului din Galați vine în contextul în care ministrul Economiei a susținut că reforma companiilor de stat este praf în ochi. Remarca lui Miruță a venit și-n contextul în care proiectul a fost pus în transparență de către Secretariatul General al Guvernului, condus de PSD.

De altfel, Ionuț Pucheanu a ridicat mai multe probleme în aceste zile, întrebându-se cine conduce, cu adevărat, România.

Citește și: Pucheanu: Ori primarii sunt luați la mișto, ori în ministere nu contează ministrul, ci decid funcționarii

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News