Comisarul Susanu, reacție după ce Horia Constantinescu a depus o plângere penală împotriva sa: Încearcă să-și ducă la îndeplinire amenințările

Sorin Claudiu Susanu, comisar în cadrul CJPC Brașov, a spus, pentru DC News, că a anunțat autoritățile competente privitor la faptul că Horia Constantinescu l-a amenințat.

"Eu am sesizat autoritățile că el m-a amenințat, cu mult timp înainte. A zis că dacă nu voi da curs solicitărilor sale, voi avea repercusiuni din partea prietenului său, un procuror de la Constanța. În mod surprinzător a apărut problema. Dânsul a început o cercetare în ceea ce mă privește. Nu am avut încă nicio întâlnire cu dânsul la audieri. Există o suspiciune reală, referitoare la faptul că, prin relația pe care o are cu un anumit procuror, Horia Constantinescu încearcă să-și ducă la îndeplinire amenințările", a declarat, pentru DC News Sorin Claudiu Susanu, comisar în cadrul CJPC Brașov.

De altfel, și comisarii CJPC Brașov au depus deja plângeri pe numele lui Horia Constantinescu.

"Această plângere și acțiunea domnului Constantinescu este ca urmare a faptul că eu și colegii mei de la CJPC Brașov am depus, acum o lună și jumătate, plângeri, la DNA Brașov, pe numele lui Horia Constantinescu, pentru abuzurile făcute aici. M-a amenințat și mi-a zis că va rezolva cu un anumit procuror să mă suspende din funcție până la finalizare cercetărilor dânsului, care vor dura ani. Lucrul ăsta s-a mai întâmplat, pentru ca ei au avut mai multe acțiuni referitoare la haine second-hand, pe care ei le declară deșeuri. De acolo, a disjuns un dosar, în care niște colegi de la București, pentru că au considerat că nu este treaba lor să facă așa ceva ce face Horia Constantinescu (și eu sunt în asentimentul loc), au fost suspendați din funcție", a mai menționat Sorin Claudiu Susanu, comisar în cadrul CJPC Brașov.

Actualul președinte ANPC ar fi fost condamnat penal

"Pe de altă parte, referitor la ceea ce am spus despre condamnarea lui Constantinescu, precizez că el a încercat să ducă în eroare, spunând că nu are nicio condamnare. Astăzi, probabil că nu are, deoarece a trecut termenul legal prin care se se șterge din cazier", a conchis Sorin Claudiu Susanu, comisar în cadrul CJPC Brașov.

Horia Constantinescu: Nu am antecente penale



Horia Constantinescu explică, pe Facebook, de ce i-a făcut plângere penală lui Susanu: „Nu am antecente penale! Nu am fost judecat sau condamnat pentru foloase necuvenite! Atitudinea, frustrările personale și ieșirile lui Sorin Claudiu Susanu decredibilizează atât instituția cât și obiectivele acesteia. Susținerea operatorilor economici sancționați, doar din dorința de a-ți satisface propriile probleme personale, dă o lovitură de imagine ANPC.

Am depus o plângere penală împotriva colegului nostru și acest lucru l-a tulburat! A depus și el împotriva mea și împotriva comisiei de disciplina câteva, din dorința de a tergiversa evaluarea situației. Mă văd nevoit să cobor în acest noroi, pentru că situația devine alarmantă! Și-a făcut din pagina personală un adevărat altar dedicat mie și denigrării mele! Interesant este că acesta seamănă și cu al altor publicații sau persoane mânate în aceeași luptă pe banii operatorilor economici sancționați!”, a scris Constantinescu pe pagina sa de Facebook.

