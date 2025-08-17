Cod Portocaliu și Galben de vijelii. Se așteaptă grindină și rafale de vânt de până la 90 km/h. Zonele vizate

Administrația Națională de Meteorologie a emis pentru perioada 17-18 august mai multe avertizări de vreme severă.

O avertizare Cod Galben este valabilă duminică, 17 august, între orele 12:00 - 21:00 și vizează Transilvania, Maramureș, Banat, nord-vestul Moldovei și zonele montane. În aceste regiuni se vor semnala averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 50-70 km/h, iar local va cădea grindină de mici și medii dimensiuni (1-3 cm).

Cantitățile de apă vor ajunge, în intervale scurte sau prin acumulare, la 20-30 l/mp, iar izolat peste 40-50 l/mp. Fenomene similare, dar pe arii mai restrânse, vor fi prezente și în Crișana, precum și în zona subcarpatică a Olteniei și Munteniei.

Un Cod Portocaliu, valabil între orele 14:00 - 21:00, va afecta județele Caraș-Severin, Hunedoara și zonele montane din Cluj, Alba, Suceava, Neamț și Harghita. În aceste zone se vor înregistra averse importante cantitativ, frecvente descărcări electrice și, pe arii restrânse, intensificări puternice ale vântului cu rafale de 70-90 km/h. Grindina va avea dimensiuni medii și, izolat, mari (3-5 cm), iar cantitățile de apă vor ajunge la 40-50 l/mp, izolat depășind 60 l/mp.

Instabilitatea atmosferică, valabilă și luni

Tot astăzi, începând cu orele 21:00 și continuând luni, 18 august, până la ora 10:00, este valabil un Cod Galben pentru cea mai mare parte a Transilvaniei și local în centrul Moldovei, unde vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50-55 km/h și izolat grindină de mici dimensiuni (1-2 cm). Cantitățile de apă vor fi de 20-25 l/mp și izolat peste 35-40 l/mp.

Tot în aceeași perioadă, este valabilă o avertizare Cod Portocaliu care vizează județele Maramureș, Suceava, Botoșani, Neamț și zona montană a județului Bistrița-Năsăud, unde se așteaptă averse însemnate cantitativ, cu acumulări de 40-50 l/mp și izolat peste 60 l/mp.

Începând de luni, între orele 12:00 - 23:00, este valabil un Cod Galben în Oltenia, sudul Transilvaniei, nord-vestul Munteniei și Carpații Meridionali. Aici vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, manifestată prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50-70 km/h și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1-3 cm). Cantitățile de apă vor fi de 20-30 l/mp și pe arii restrânse de peste 40 l/mp.

