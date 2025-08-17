Cod Portocaliu de furtuni pentru mai multe județe din țară. Avertizările emise de ANM - UPDATE

Administrația Națională de Meteorologie a emis multiple avertizări nowcasting de Cod Galben și Cod Portocaliu pentru mai multe județe.

Actualizare 2

ANM a emis două noi avertizări nowcasting Cod Portocaliu pentru județele Cluj și Sibiu.

În județul Cluj, localitățile Florești, Săvădisla, Feleacu și Ciurila vor fi afectate între orele 16:05 și 16:45 de averse torențiale cu acumulări de 25-40 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină de dimensiuni medii 2-4 cm și intensificări ale vântului cu rafale de 50-70 km/h.

În județul Sibiu, localitățile Sibiu, Șelimbăr, Slimnic și Șura Mare vor fi afectate între orele 16:01 și 17:00 de averse torențiale cu acumulări de 25-35 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 50-55 km/h și grindină de medii dimensiuni 2-4 cm.

Actualizare

ANM a emis trei noi avertizări nowcasting Cod Portocaliu pentru duminică, 17 august. În județul Gorj, localitățile Târgu Jiu, Bumbești-Jiu, Târgu Cărbunești, Bălești, Runcu, Drăguțești, Scoarța, Bengești-Ciocadia, Dănești, Prigoria, Albeni, Stănești, Bălănești, Turcinești, Schela, Săcelu, Lelești și Arcani vor fi afectate între orele 15:35 și 16:35 de averse torențiale cu acumulări de 25-40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50-70 km/h și grindină de 1-3 cm.

În județul Maramureș, localitățile Vișeu de Sus, Săliștea de Sus, Vișeu de Jos, Bogdan Vodă și Dragomirești vor fi afectate între orele 15:30 și 16:30 de averse torențiale cu acumulări de 25-40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50-70 km/h și grindină de 2-4 cm.

În județul Harghita, localitățile Miercurea Ciuc, Zetea, Suseni și Voșlăbeni vor fi afectate între orele 15:50 și 17:00 de averse torențiale cu acumulări de 25-40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 50-55 km/h și grindină de medii dimensiuni 2-4 cm.

Știre inițială

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis duminică, 17 august, mai multe avertizări nowcasting pentru mai multe județe din țară, valabile în orele următoare. Se așteaptă fenomene meteo severe, inclusiv averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și grindină de diferite dimensiuni.

Cod Galben pentru județul Gorj

În județul Gorj, zonele afectate de Codul Galben includ Târgu Jiu, Bumbești-Jiu, Târgu Cărbunești, Bălești, Crasna, Scoarța, Bengești-Ciocadia, Dănești, Prigoria, Albeni, Stănești, Bumbești-Pițic, Bălănești, Mușetești, Turcinești, Schela și Săcelu.

Avertizarea este valabilă între orele 15:20 și 16:20 și anunță averse torențiale cu acumulări de 15…25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 50…60 km/h și grindină de mici dimensiuni, de 1-2 cm.

Cod Portocaliu pentru județele Arad, Bistrița-Năsăud și Harghita

Mai multe localități din județele Arad, Bistrița-Năsăud și Harghita se află sub Cod Portocaliu.

Arad: Gurahonț, Hălmagiu, Vârfurile, Hălmăgel, Dieci, Pleșcuța, între orele 15:10 și 16:00. Se prognozează averse torențiale cu acumulări de 25…40 l/mp, frecvente descărcări electrice, vânt cu viteze de 50…55 km/h și grindină de medii dimensiuni, între 2 și 4 cm.

Bistrița-Năsăud: Sângeorz-Băi, Rodna, Parva, între orele 14:50 și 15:45. Aici sunt așteptate averse torențiale cu acumulări de 25…40 l/mp, descărcări electrice frecvente, rafale de vânt de 50…60 km/h și grindină sub 2 cm.

Harghita: Praid, Corund, Zetea, Vărșag, între orele 14:25 și 15:30, cu averse torențiale, descărcări electrice frecvente, vânt de 50…55 km/h și grindină de 2…4 cm.

