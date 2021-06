Ciuvică, după scandalul la moţiunea împotriva lui Ghinea: Acesta este singurul lucru important

“Nu prea comentez pentru că nu prea are nicio importanţă. E aceeaşi luptă politică într-un ton minor, sub nivelul mării chiar. E ca o bătaie în curtea şcolii, dar bătaie între elevii repetenţi din şcoala respectivă. Cam aşa... moţiune, cu tabletă, fără tabletă... Singurul lucru important pentru mine, care m-a frapat, este că domnul Ciolacu o ameninţă cu puşcăria pe cea mai frumoasă deputată USR, doamna Prună (n.r. – Cristina Prună). Am înţeles că doamna Prună este ameninţată cu puşcăria de către Marcel Ciolacu. Chestia asta cu ameninţatul cu plângeri penale din partea PSD-ului este ridicolă din toate punctele de vedere. Dar repet, nivelul este extrem de jos. Adică PSD-ul care a fost victimă penală, de vreo 15 ani, care a fost decimat, decapitat, făcut zob cu plângeri şi dosare penale abuzive şi cu puşcării abuzive, PSD-ul care-l are pe Dragnea la puşcărie – ultimul, în sens cronologic, condamnat politic din România – ameninţă pe cine, tocmai pe USR-işti cu plângeri penale.

Mai ridicol decât atât nu se poate. Şi la fel va fi şi cu moţiunea de cenzură. E o vrăjeală, o apă de ploaie, n-o să însemne absolut nimic”, a declarat, la emisiunea Miercurea Neagră, Mugur Ciuvică.

Ce a declarat, ieri, Oana Florea (PSD)

Oana Florea, deputat PSD, a declarat pentru DC News, chiar imediat după ce s-a votat moţiunea, că lucrurile nu sunt tocmai în regulă. Parlamentarul social-democrat a atras atenţia asupra faptului că, deşi anul trecut s-a stabilit ca votul pe tabletă să fie luat în considerare doar la actele normative, s-a întâmplat acest lucru şi la votul pe moţiune, care evident că nu e un act normativ.

"Se stabilise că se ia în considerare votul pe tabletă pe tot ce ţine de acte normative. Numai că moţiunea nu e act normativ. Dacă numeri voturile din sală de azi, moţiunea împotriva ministrului Ghinea a trecut. Liberalii vor însă să se ţină cont şi de voturile de pe tabletă dar, cum spuneam, acela a fost prevăzut când s-a schimbat regulamentul anul trecut, urmare a pandemiei, doar pentru acte normative. E o dezbatere întreagă în plenul Camerei Deputaţilor, chiar acum când vorbim, dacă moţiunea a trecut sau nu. Dacă se consideră că moţiunea a fost respinsă cu voturile de pe tabletă, PSD va face contestaţie la Curtea Constituţională! De asemenea, PSD va depune plângere penală pentru abuz în serviciu împotriva preşedintelui de şedinţă, doamna Cristina Prună de la USR", a declarat, pentru DC News, Oana Florea.