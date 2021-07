Cîţu: Varianta pe care o susţin în cazul SIIJ e cea aprobată în Guvern

'Guvernul a eliminat această Secţie specială. Este clar că criticile au venit şi din interiorul sistemului şi de la Comisia de la Veneţia. Acum este datoria Ministerului Justiţiei şi a Parlamentului să definitiveze această procedură. Guvernul a făcut totul. (...) Este decizia coaliţiei. Eu am propus. Varianta pe care o susţin este cea pe care am aprobat-o în şedinţa de Guvern, am susţinut-o din primul moment şi o susţin în continuare', a declarat Florin Cîţu la Parlament.

Întrebat dacă crede că îi va convinge pe reprezentanţii UDMR să renunţe la amendamentele depuse la proiectul de desfiinţare a SIIJ, el a răspuns: 'Vom vedea. Eu susţin în continuare această variantă, cea pe care am adoptat-o în şedinţa Guvernului'.

Amintim faptul că ministrul Justiţiei, Stelian Ion, susţine că preşedintele PNL, Ludovic Orban, s-a înşelat atunci când l-a criticat pentru că a sesizat Comisia de la Veneţia în legătură cu proiectul de desfiinţare a Secţiei de investigare a infracţiunilor din justiţie (SIIJ).

'Eu cred că avizul pe care l-am primit astăzi confirmă faptul că sesizarea Comisiei de la Veneţia a fost o decizie corectă. Dacă am fi mers înainte cu acel proiect, era clar că, odată cu desfiinţarea SIIJ, s-ar fi creat un mecanism, criticat iată atât de clar de Comisia de la Veneţia. Am preîntâmpinat acest lucru. Mai bine aştepţi o lună de zile şi desfiinţezi această structură, fără să creezi alte probleme, decât să te grăbeşti şi să creezi imunităţi suplimentare, care sunt criticate atât de clar de Comisia de la Veneţia. Aşa încât cred că în această privinţă domnul preşedinte Ludovic Orban s-a înşelat şi cred că a fost o alegere bună sesizarea comisiei de la Veneţia.' a declarat Stelian Ion.

'Important e nu doar cum facem modificările legilor Justiţiei, nu doar să le facem repede, ci important este cum le facem. Acesta este un test major pe care îl trecem acum, în vederea trimiterii către Parlament a celorlalte proiecte ale legilor Justiţiei. Dacă acest proiect este trecut cu brio, şi am toată toată speranţa că aşa se va întâmpla, este de aşteptat ca şi pe viitor şi celelalte proiecte să fie trecute la fel (...) Deci, în momentul în care am făcut toate demersurile pe care le-am considerat necesare, am avut în vedere în principal programul de guvernare, am avut acest program votat în Parlament', a spus Stelian Ion, într-o conferinţă de presă desfăşurată luni (Vezi știrea aici).