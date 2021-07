Stelian Ion: Cred că Orban s-a înşelat. Sesizarea Comisiei de la Veneţia, o decizie corectă

'Eu cred că avizul pe care l-am primit astăzi confirmă faptul că sesizarea Comisiei de la Veneţia a fost o decizie corectă. Dacă am fi mers înainte cu acel proiect, era clar că, odată cu desfiinţarea SIIJ, s-ar fi creat un mecanism, criticat iată atât de clar de Comisia de la Veneţia. Am preîntâmpinat acest lucru. Mai bine aştepţi o lună de zile şi desfiinţezi această structură, fără să creezi alte probleme, decât să te grăbeşti şi să creezi imunităţi suplimentare, care sunt criticate atât de clar de Comisia de la Veneţia. Aşa încât cred că în această privinţă domnul preşedinte Ludovic Orban s-a înşelat şi cred că a fost o alegere bună sesizarea comisiei de la Veneţia.' a declarat Stelian Ion.

'Important e nu doar cum facem modificările legilor Justiţiei, nu doar să le facem repede, ci important este cum le facem. Acesta este un test major pe care îl trecem acum, în vederea trimiterii către Parlament a celorlalte proiecte ale legilor Justiţiei. Dacă acest proiect este trecut cu brio, şi am toată toată speranţa că aşa se va întâmpla, este de aşteptat ca şi pe viitor şi celelalte proiecte să fie trecute la fel (...) Deci, în momentul în care am făcut toate demersurile pe care le-am considerat necesare, am avut în vedere în principal programul de guvernare, am avut acest program votat în Parlament', a spus Stelian Ion, într-o conferinţă de presă desfăşurată luni.

Reacţia ministrului Justiţiei vine după ce, pe 26 iunie, Ludovic Orban a declarat că Stelian Ion a sesizat Comisia de la Veneţia cu privire la proiectul de desfiinţare al Secţiei de investigare a infracţiunilor din justiţie fără să îl informeze pe premier şi pe partenerii din coaliţia de guvernare, iar acest lucru întârzie adoptarea în Parlament a iniţiativei respective.

'Noi dezbatem problema desfiinţării secţiei speciale încă de la preluarea guvernării. PNL a depus încă din legislatura trecută proiectul de lege privind desfiinţarea secţiei speciale. Am ajuns la un acord în coaliţie în care am susţinut o formulă care a fost adoptată în Camera Deputaţilor cu 170 de voturi pentru. Repet, în Camera Deputaţilor, prima Cameră sesizată, s-a adoptat proiectul de lege de desfiinţare a secţiei speciale într-o formă care a fost stabilită la nivelul coaliţiei. Ulterior adoptării acestei reforme, ministrul Justiţiei, fără să ne informeze, a sesizat Comisia de la Veneţia. Repet, fără să informeze premierul, fără să facă informare în coaliţie. N-am spus nimic. OK.' spunea atunci Orban.

'A sesizat ministrul Justiţiei Comisia de la Veneţia. El ne-a pus în situaţia în care, odată cu sesizarea Comisiei de la Veneţia, să aşteptăm punctul de vedere al acestei comisii, care se va da probabil în jurul datei de 3 iulie. Decizia de la nivelul coaliţiei, pe care am discutat-o cu doamna senator Iulia Scântei, care e preşedintele Comisiei Juridice, este aceea de a aştepta punctul de vedere al Comisiei de la Veneţia, de a ne întâlni în coaliţie specialiştii, împreună cu palierul politic, de a conveni asupra unei forme care să fie comună în coaliţie', a mai precizat Ludovic Orban.