Florin Cîțu îl contrazice pe Virgil Popescu: Nu se poate să nu plătești factura / video

Președintele PNL, Florin Cîțu, a spus, în cadrul unui interviu acordat DCNews, că românii trebuie să plătească facturile la energia electrică.

„Fără cadru legal, dacă nu plătești factura, vor fi penalități, iar după penalități ți se taie curentul. Nu l-am auzit pe domnul Popescu (n.r. Virgil Popescu, ministrul Energiei), dar, dacă a spus așa ceva, sper să vină să corecteze. Nu se poate să nu plătești factura. Așa ceva nu se poate face!”, a spus, miercuri, la DCNews, președintele PNL, Florin Cîțu.

„Să fim foarte atenți, pentru că, dacă îi îndemnăm pe oameni să nu plătească factura, nu vor mai plăti taxe și este complicat. Eu zic să respectăm legea. Guvernul are datoria să găsească, dacă sunt facturi greșite, iar prin instituțiile statuilui să meargă și să-i sancționeze pe cei care au greșit”, a mai spus Florin Cîțu la DCNews.

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat că românii ar trebui să nu plătească facturile greșite la energie electrică, respectiv pe cele care nu respectă legea plafonării și compensării.

Președintele PNL, Florin Cîțu, la DCNews:

Florin Cîțu, despre Nicolae Ciucă: Nu are aspirații politice, e un om care își face treaba bine la Guvern

Florin Cîțu, președintele PNL, a spus că Nicolae Ciucă a fost propus premier pentru că „nu are aspirații politice”.

„Binențeles că toți am avut această discuție (n.r. despre centrele de putere), înainte de a merge pe drumul acesta, era clar că anul trecut s-a văzut ce s-a întâmplat și atunci nu suntem nebuni să o facem din nou, la o lună după. De aceea am ales pe cineva care nu are aspirații politice, este un om care își face treaba bine la Guvern”, a spus Florin Cîțu.

Liderul PNL a fost întrebat cu privire la declarația privind lipsa aspirațiilor politice ale lui Nicolae Ciucă.

„Acestea au fost discuțiile atunci, să mergem într-o direcție în care, tocmai ca să nu creăm această problemă cu polii de putere și are susținerea PNL, a fost propus de mine să fie premier, are susținere, dar tocmai pentru că am văzut anul trecut, și asta este în România, nu că depinde de mine sau de persoană, așa se fac lucrurile, am văzut și în guvernarea PSD trei guverne la rând, unul după altul, am încercat să găsim o persoană care nu are aspirații politice, dar dorește și a vrut să accepte în acest moment dificil să fie premier și să își asume această responsabilitate”, a subliniat Florin Cîțu.

