Ciprian Șerban, cât pe ce să fie președintele României. Îl cunoașteți? Iată cine este cel aflat la un pas să-i ocupe scaunul lui Klaus Iohannis de la Cotroceni

”Dacă funcţia de Preşedinte devine vacantă ori dacă Preşedintele este suspendat din funcţie sau dacă se află în imposibilitate temporară de a-şi exercita atribuţiile, interimatul se asigură, în ordine, de preşedintele Senatului sau de preşedintele Camerei Deputaţilor” arată Constituția României.

Acum, Ilie Bolojan, liderul PNL și al Senatului, va fi cel care preia, interimar, funcția de președinte al României. Dacă nu ar fi preluat-o el, cealaltă variantă ar fi fost însuși Ciprian Șerban.

A auzit cineva de Ciprian Șerban?

Ei bine, este chiar președintele Camerei Deputaților a României, cel cu a doua șansă pentru fotoliul de la Cotroceni. Este deputat PSD și ocupă funcția de conducere a Camerei încă din 23 decembrie 2024, pentru care a fost votat de 195 de deputați. Născut în 22 decembrie 1985, este un necunoscut al scenei politice centrale.

Ciprian Șerban vine din Neamț, dintr-un orășel cu puțin peste 8.000 de locuitori, Roznov, al cărui City manager a fost. A mai fost și manager și administrator al unor firme de consultanță în afaceri, construcții și închirieri imobiliare, dar și consilier în Consiliul Județean Neamț. Nu pășește pentru prima oară în Parlament. A fost ales încă din 2016, când avea doar 31 de ani, deci este la al treilea mandat de deputat. Știe limba engleză la nivel mediu și afirmă, în CV-ul său, că are spirit de echipă și abilități de leadership.

Imediat după ce și-a preluat acest al treilea mandat, în 20 decembrie, a fost desemnat, de a doua zi, liderul Grupului PSD de la Camera Deputaților. A fost ales în funcția de președinte al Camerei Deputaților și cu votul ”extremiștilor”, respectiv de la AUR, SOS și/sau POT.

În legislatura trecută, conform site-ului Camerei, are 93 de propuneri legislative inițiate, din care 48 promulgate legi. De asemenea, a inițiat și două proiecte de hotârâre.

Declarația sa de avere arată că nu are terenuri, are două apartamente moștenite în 2003, în Roznov, într-o cotă parte de 3/8. Nu are mașini, are un ceas de 5000 de euro și bijuterii de 8500. Are datorii de 25.000 de euro, cu scadență în 2026 și a încasat bani doar din funcția de deputat.

