Urmează alegeri pe 7 decembrie, zi în care va candida și el. Ce vrea să facă Marcel Ciolacu la Buzău? După ce a fost premier și la un pas de turul doi la prezidențiale, venirea la Buzău este un pas înapoi? Care e prima măsură pe care o va lua pentru Buzău? Ne va spune chiar el.

„Sunt într-o situație proastă. Decât să avem un domn de la AUR mai bine cu Ciolacu. Sper că a învățat ceva din greșelile de la București. Ce să spun altceva?”, a zis Constantin Toma, primarul Buzăului, privind candidatura lui Marcel Ciolacu la CJ Buzău. Ce replică are pentru edil?

„M-am cam săturat, după patru luni, de toată mizeria care mi s-a pus în cap. Am de gând să explic și să arăt, de fapt, unde se află neperformanța în acest moment și cum lipsa de viziune economică a transformat problema deficitului într-o criză economică și cred că avem acum, la Guvernul României, o mare problemă: un deficit de empatie care, dacă nu se oprește, va duce la o criză socială”, a zis, sâmbătă, Marcel Ciolacu. Care sunt primele trei decizii greșite ale actualului Guvern pe care le consideră responsabile pentru această situație și ce alternative propune?

Cum va reuși să colaboreze cu acest guvern, pe care îl critică și spune că e lipsit de empatie, pentru a atrage fonduri necesare pentru Buzău?

100 de zile cu Ilie Bolojan. Cum le apreciază? Ce ar fi făcut în locul său?

Primește cineva vreo sancțiune că lotul 2 de pe Autostrada Moldovei a avut o întârziere de circa un an? Când va fi gata lotul 3?

Va face PSD alianță cu AUR?

Riscăm o criză economică? Cine este vinovat pentru un astfel de scenariu?

Pe cine ar prefera Marcel Ciolacu primar la București?

Cum se va schimba PSD sub conducerea lui Sorin Grindeanu? Ce sfat are pentru, cel mai probabil, noul președinte PSD?

Ce le spune Ciolacu celor care nu au înțeles de ce s-au anulat alegerile prezidențiale?

Ciolacu devenise un rockstar pe Tiktok între turul 1 și turul 2. Multă lume îi scria: „Îmi place mult noul Ciolacu. Cred că-l votez” / „Hai Ciolacule, că am glumit, vino înapoi, promitem că te votăm” / „Rău cu rău, dar mai rău fără rău”. Ce s-a întâmplat? De ce s-a lăsat de TikTok? De ce a renunțat să fie influencer? A băgat România în Schengen înainte de GTA VI. Și totuși a dispărut de pe TikTok. Regretă că nu a făcut TikTok înainte de turul 1?

Cum evaluează, până acum, ce a făcut Nicușor Dan ca președinte al României?

