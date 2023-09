Ciolacu: Ne vom încadra în acest deficit maxim la finalul anului 2023

România se va încadra într-un deficit bugetar de maximum 5,5% la finalul acestui an, a declarat, miercuri, prim-ministrul Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu a fost întrebat, la Digi 24, dacă măsurile fiscal-bugetare luate de Guvern vor scăpa România de 'un deficit excesiv de 6,87%' la finalul acestui an, cum rezultă din date puse la dispoziţie de Comisia Europeană.

'Era o prognoză pe care trebuie să o iei în considerare. Anul trecut am avut un deficit asumat şi ne-am încadrat, de 6,2. Regula de bază, când vorbeşti cu Comisia, (...) prima regulă este de la 6,2 să scazi cu 0,5%, automat. Deci, nu poţi să te aşezi la masa negocierilor, atât timp cât nu ai scăzut 0,5. Şi, de aici, pleci şi explici contextul, oamenii nu sunt obtuzi şi mie nu mi-a cerut nimic Comisia, să vin cu... E adevărat, am zis de la început, dacă vreţi un deficit de 4,4, cel asumat, vă anunţ de acum că eu pot să-l realizez, nu am nicio problemă, dar e o operaţie reuşită şi pacientul e decedat.', a zis Ciolacu.

'Adică, ţara, România, va intra într-un colaps. (...) Şi ei au zis: în primul şi în primul rând vom scădea 0,5%, că nu puteţi veni cu deficit mai mare şi de aici am plecat. Eu, părerea mea, este că ne vom încadra într-un deficit de maxim 5,5%', a explicat Ciolacu.

Marcel Ciolacu a adăugat că măsurile asumate de Guvern vor fi continuate prin reforma fiscală asumată prin PNRR. Potrivit prim-ministrului, 'tot mediul de afaceri şi toată România' ar fi avut de suferit în cazul în care nu au ar fi fost luate măsurile fiscal-bugetare asumate de Guvern în Parlament.

'Ar fi afectat tot mediul de afaceri şi ar fi afectat România în ansamblul său. Dacă Marcel Ciolacu, Guvernul României şi această coaliţie nu ar fi venit cu acest pachet de asumare, România ar fi rămas şi ar fi intrat într-o procedură de blocare a fondurilor europene, 70 de miliarde de euro pierdeam. În acest moment, pe exerciţiul financiar trecut, care se închide pe 31 decembrie, pe PNRR, şi aici aş vrea să detaliez, cu exerciţiul financiar viitor sunt 70 de miliarde de euro. Fără ei, România nu se poate dezvolta. Cea mai mare miză este PNRR-ul, (...) acolo sunt toate reformele pe care România nu le-a făcut după 32 de ani. (...)

Eu am spus că nu umblu la nicio reformă. Că negociem reformele, că vedem cu implementarea, e cu totul altă discuţie şi e normal, pentru că e un parteneriat între Comisie şi fiecare stat', a menţionat Marcel Ciolacu. În opinia sa, România 'nu are nicio şansă să adere în următorii 3-4 ani la OECD' în cazul în care nu se duc la capăt reformele din PNRR.

'În momentul în care ai intrat în OECD, schimbi regulile în timpul jocului, în sensul bun, adică te adaptezi imediat la solicitările pieţei. Nimeni, poate să câştige alegerile cine vreţi dumneavoastră în România, nimeni nu mai poate întoarce România în drumul ei de dezvoltare', a subliniat premierul Marcel Ciolacu.

