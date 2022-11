Ciolacu: Mecanismul de Cooperare și Verificare – MCV va fi ridicat pentru România! O veste extraordinară care vine azi de la Comisia Europeană

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a spus că vestea venită de la Comisia Europeană referitoare la ridicarea Mecanismului de Cooperare şi Verificare pentru România este una extraordinară şi confirmă că actuala coaliţie de guvernare este pe drumul corect.

„Mecanismul de Cooperare și Verificare – MCV va fi ridicat pentru România! Este o veste extraordinară care vine astăzi de la Comisia Europeană și confirmă că actuala coaliție de guvernare este pe drumul corect în ceea ce privește reformele și respectarea tuturor angajamentelor europene”, a scris, marți după-amiază, Marcel Ciolacu, președintele PSD, pe contul de Facebook.

„Demararea procedurilor pentru ridicarea MCV înseamnă că suntem și mai aproape de aderarea la Schengen. Acesta este al doilea și cel mai mare obiectiv pentru România!”, a subliniat Marcel Ciolacu.

„În pofida unor trompete politice care n-au știut decât să arunce cu noroi în permanență și să submineze interesele noastre ca stat, am demonstrat că ideea de a forma o mare coaliție de guvernare pentru a duce la bun sfârșit toate aceste lucruri care trenau de foarte mult timp a fost cea mai bună decizie pentru România și pentru români”, a conchis Marcel Ciolacu.

Progresele realizate de România sunt suficiente pentru îndeplinirea angajamentelor din Mecanismul de Cooperare şi Verificare asumate la aderarea la Uniunea Europeană, iar toate condiţionalităţile pot fi închise în mod satisfăcător, se arată în cel mai recent raport MCV, prezentat marţi de Comisia Europeană, care precizează că de acum nu va mai monitoriza România în cadrul acestui Mecanism, evaluarea urmând să continue anual prin mecanismul general de la nivelul UE privind statul de drept.

Citește și...

Ciolacu: De la 1 ianuarie toate pensiile vor creşte cu 12,5%, punctul de pensie va fi de 1.784 de lei

În altă ordine de idei, amintim că preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunţat luni că de la 1 ianuarie toate pensiile vor creşte cu un 12,5%, deci punctul de pensie va fi de 1.784 de lei şi se va continua acordarea unui sprijin ţintit pentru pensionarii cu pensii sub 3.000 de lei.



„În ultimele săptămâni s-a discutat foarte mult despre procente şi cifre, dar mai puţin despre viaţa oamenilor. Pentru PSD nu a fost niciodată vorba de cifre sau procente, ci despre oameni şi despre ceea ce au ei nevoie acum. Despre echitate, despre a-i ajuta pe cei care au cel mai mult nevoie de ajutor. În total, vom veni cu un pachet social de 26,65 miliarde de lei - Sprijin pentru România. Am considerat că fiecare categorie trebuie ajutată diferit, iar susţinerea din partea statului trebuie să meargă în proporţie mai mare la cei care resimt din plin efectele crizei economice. Şi aici mă refer atât la persoanele active - salariaţii cu salariu minim - prin creşterea salariului minim la 3.000 lei (din care 200 de lei scutiţi de taxe), cât şi la cei care un muncit o viaţă şi cu toate acestea au acum pensii mici", a scris Ciolacu pe Facebook.



El a adăugat că va fi încurajat în continuare sectorul construcţiilor, de aceea salariul minim în acest domeniu va creşte la 4.000 de lei, cu scutirile de taxe existente şi în prezent.



„Am spus încă din septembrie că majorarea pensiilor trebuie făcută diferenţiat, sprijinindu-i mai mult pe cei care au pensii mai mici. Am fost consecvenţi şi am reuşit să-i convingem şi pe partenerii de Coaliţie de justeţea propunerii PSD. Astfel, de la 1 ianuarie toate pensiile vor creşte cu un procent de 12,5%, respectiv punctul de pensie va fi de 1.784 de lei. Totodată, vom continua acordarea unui sprijin ţintit pentru pensionarii cu pensii sub 3.000 lei astfel: 1.000 de lei până în 1.500 de lei, 800 de lei până în 2.000 de lei şi 600 de lei până în 3.000 de lei. Acest sprijin va fi împărţit în două tranşe pe parcursul anului 2023", a precizat acesta.



Ciolacu a adăugat că, de asemenea, se va acorda un sprijin de 1.400 de lei, împărţit în două tranşe semestriale, pentru plata facturilor la energie pentru pensionarii cu vârsta de peste 60 de ani şi care au pensii mai mici de 2.000 de lei.

