Ciolacu: Îmi pare rău că Mihai Tudose nu a intrat de la început în Guvern. Eu mi-aș dori. E un om cu experiență

Marcel Ciolacu a fost întrebat, luni seară, de Victor Ciutacu, la România TV, dacă Mihai Tudose se va întoarce în Guvern.

”Mi-aș dori mult. Îmi pare rău că Mihai Tudose nu a intrat de la început în Guvern. Eu mi-aș dori. E un om cu experiență, fost prim-ministru.”, a spus Marcel Ciolacu.

Întrebat pe ce domeniu l-ar dori în Guvern, Marcel Ciolacu a răspuns astfel: ”Vom lua deciziile împreună. Oricum, o rotație va avea loc anul următor.”

Citește și - Ciolacu, sigur de rotația premierului: Ciucă e un om de onoare

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a spus despre Nicolae Ciucă, premierul României, că este un om de onoare.

În cadrul unei emisiuni difuzate de România TV, întrebat de Victor Ciutacu dacă e sigur că îl va prinde primăvara premier, Marcel Ciolacu a răspuns astfel: „Rotația va avea loc anul următor, categoric. Domnul Ciucă este un om de onoare. Am avut această discuție cu domnia sa, nici nu se pune această problemă.”

„Fiul meu, acum câțiva ani, când ne uitam amândoi la televizor, mi-a zis „ce meserie periculoasă ți-ai ales!”. Asta este meseria, nu ne plângem. Nu sunt genul de om care să se plângă. Când intri în această zonă, îți asumi atât bunele, cât și relele acestor funcții. Din ceea ce am făcut până acum, nu am lucruri pe care să le regret, nici în ceea ce privește colegii mei, nici în ceea ce privește românii. Partidul Social Democrat trebuia să intervină într-un moment delicat al României. Eu sunt un om mai calculat și am înțeles că nu trebuie să te rezumi la niște calcule meschine de câte procente ai”, a mai spus Marcel Ciolacu. Vezi știrea aici!

Citește și - Ciolacu, despre Blue Air: E un caz important în care instituţiile statului trebuie să intervină

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, consideră că în cazul Blue Air ar trebui să intervină instituţiile statului, pentru ca problemele să fie rezolvate. 'Este o companie privată. (...) Nu credeţi că instituţiile statului român ar trebui să intervină, să facă lumină? Totuşi, sunt peste 200.000 de români care au cumpărat bilete într-un sistem de Caritas. Părerea mea este că instituţiile statului, nu vreau să dau ordine cuiva sau să se interpreteze, nu m-am băgat, nu am comentat decizii ale magistraţilor, cred că e un caz important în care instituţiile statului trebuie să intervină', a spus Ciolacu la România TV, luni, întrebat ce părere are despre situaţia de la Blue Air, companie care a anulat zborurile pentru o lună, deşi a vândut biletele de avion.

El le-a recomandat reprezentanţilor Blue Air 'să stea la masă' cu miniştrii de la Finanţe şi de la Transporturi, dar şi cu prim-ministrul, pentru a găsi soluţii.

'E o companie românească şi mi-aş dori ca această companie să depăşească aceste lucruri. Dar nu poţi să sfidezi autorităţile române şi statul român, care te-a împrumutat şi te-a ajutat la nevoie în timpul pandemiei şi să continui cu această atitudine, fiindcă nu este corect. Tu, ca companie, nu mai bine aveai un dialog cu Guvernul? Pentru că e o companie românească. Pe mine mă doare sufletul să închizi o companie românească. (...) Eu am înţeles că sunt sute de mii de bilete vândute în avans', a afirmat acesta.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News