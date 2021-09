Ciolacu: Să depună USR şi AUR moţiunea. PSD O VOTEAZĂ şi pică Guvernul Cîţu

Marcel Ciolacu a anunţat că dacă USR PLUS şi AUR vor depune o moţiune de cenzură împotriva Guvernului Cîţu, PSD o va vota.

"Am venit normal, a început o nouă sesiune parlamentară. Avem acest drept constituţional să depunem o moţiune de cenzură, am venit cu textul, am semnăturile în maşină. 157 de semnături. Avem nevoie de 234. Presupun că cei de la AUR sunt în opoziţie; să vină să discutăm.

Să depună USR împreună cu AUR (n.r. - o moţiune de cenzură). Vă spun la dumneavoastră în studio pentru prima oară: PSD-ul votează moţiunea şi pică Guvernul Cîţu. Să depună ei o moţiune, USR-ul cu AUR-ul, să o depună la Parlament şi eu vă promit că toţi colegii mei, 157, o vor vota", a declarat, joi seara, la România TV, la emisiunea "Punctul culminant", moderată de Victor Ciutacu, Marcel Ciolacu - preşedintele Partidului Social Democrat.

USR PLUS transmite că are 80 de voturi pe moţiunea de cenzură: Florin Cîţu trebuie să plece

USR PLUS transmite că 80 de parlamentari au semnat moţiunea de cenzură şi că acest demers poate fi evitat doar dacă Florin Cîţu nu va mai deţine funcţia de prim-ministru.



"Cele 80 de voturi ale USR PLUS care au ajutat la formarea actualei majorităţi sunt astăzi semnături pe moţiunea de cenzură pe care am anunţat-o aseară, după demiterea abuzivă şi lipsită de temei a ministrului Stelian Ion. Îi invităm alături de noi pe toţi parlamentarii responsabili şi interesaţi ca această criză politică declanşată de un prim-ministru iresponsabil să dureze cât mai puţin" a scris USR PLUS, pe o reţea de socializare.



Uniunea USR PLUS cere celorlalte forţe politice "să nu intre în tergiversări şi jocuri politicianiste", astfel încât să fie depusă şi votată "urgent" moţiunea.



"E momentul să vedem dacă discursul se transpune în fapte. Florin Cîţu trebuie să plece. Este o moţiune necesară şi poate fi evitată doar dacă Florin Cîţu îşi dă demisia de onoare sau Coaliţia îi retrage sprijinul politic", a menţionat aceeaşi sursă, potrivit Agerpres.