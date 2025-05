Cine este Silvia Uscov, avocata care i-a ținut spatele lui George Simion în campania prezidențială, pe modelul Trump

George Simion a ratat Cotroceniul, după ce a obținut 46,40% din voturile exprimate, în turul al doilea. Dar în spatele lui se pare că a stat o adevărată echipă.

Din ea a făcut parte și avocata Silvia Uscov, care a scris, pe Facebook:

Cine sunt eu? Având în vedere precedentul Trump, în care s-a utilizat la maxim LawFare în campania prezidențială, George Simion și-a constituit încă de la început cea mai puternică echipă de avocați (individuali și corporații, neafiliați politic, și avocați care lucrează deja în structurile AUR), iar eu am coordonat echipa noastră cu toate echipele campaniei prezidențiale.

Recomand oricărui avocat această experiență profesională pentru că este UNICĂ! Cu atât mai deosebită a fost această campanie electorală pentru că nu a existat în istorie una în care să fi văzut atât de multe încălcări ale legii. Aceasta a fost cartea Sistemului. Am prioritizat lucrările profesionale pentru că s-au încercat toate metodele de dezinformare și manipulare a electoratului, astfel încât era imposibil să ții pasul cu ei.

Am învățat o mulțime de lucruri nu doar ca avocat, ci și pe partea de comunicare și strategie politică.

Sunt mândră că am lucrat cu adevărați profesioniști în domeniul Dreptului pentru a asigura legalitatea procesului electoral. Unii dintre ei cu experiență mai mare decât mine, alții, mai tineri, foarte buni, astfel încât până și reprezentanții autorităților au remarcat profesionalismul colegilor mei.

În conferința de presă din 4 mai am răspuns întrebărilor jurnaliștilor străini veniți din toată lumea și am reprezentat cu demnitate profesia de avocat. Un jurnalist american m-a întrebat dacă nu îmi este teamă să îi reprezint interesele lui George Simion pentru că în SUA avocații fuseseră „silenced” astfel încât Trump să nu beneficieze de consiliere și reprezentare juridică. I-am răspuns că Sistemul a supus la multe încercări avocații din România după 1989, dar și înainte, în timpul regimului comunist, când am fost prima categorie profesională suprimată, așa că suntem curajoși și pregătiți pentru orice ca să apărăm Constituția și legile țării, așa cum am depus jurământul la intrarea în profesie.

În timpul campaniei electorale pe mine m-ați văzut acționând nu doar ca avocat, ci și ca cetățean. Am susținut și voi susține întotdeauna aceleași valori democratice. Cu toate acestea, mi s-a confirmat încă o dată principiul: „cu samuraii lupți ca samuraii, cu hoții lupți ca hoții!”.

Ceea ce noi am încercat a fost să luptăm ca samuraii cu hoții, deci o luptă fără arme egale, alegerea fiind determinată de faptul că am vrut să repunem bazele democrației pe o fundație solidă și nu am reușit.

(...)

Mulțumesc jurnaliștilor străini care au depus eforturi pentru a fi alături de români într-un moment crucial. Nu voi uita niciodată profesionalismul și căldura cu care ați transmis în țările voastre ceea ce se întâmplă în patria mea. În final, pentru că suntem o democrație, accept rezultatul oficial, dar George Simion este Președintele meu. Sunt onorată să fi lucrat pentru această campanie prezidențială” a notat Silvia Uscov, pe Facebook.

