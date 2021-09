Cîmpeanu: Grădiniţele şi creşele rămân deschise indiferent de rata incidenţei. Ne-am asumat

"Discuţiile au fost purtate cu Ministerul Sănătăţii, INSP, CNSU. Ministerul Educaţiei a avut punctul de vedere conform căruia la grădiniţe e stupid, e o nerozie să îţi imaginezi că poţi avea învăţământ online. Din acest motiv, împreună cu decidenţii, cei care am semnat ordinul de ministru, ne-am asumat ca grădiniţele şi creşele să rămână deschise.

De asemenea, învăţământul special precum şi activităţile de terapie pentru toţi copii cu cerinţe educaţionale speciale, pentru care aceste activităţi de terapie sunt un mod de a învăţa să supravieţuieşti, se vor derula şi la incidenţa peste 6 la mie", a explicat, duminică seara, la Digi 24, Sorin Cîmpeanu, ministrul Educaţiei.

Sorin Cîmpeanu: Avem asigurări că lucrările se vor încheia la timp în toate şcolile

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a declarat vineri că a primit asigurări din partea autorităţilor locale că lucrările de reabilitare se vor încheia "la timp" în toate unităţile de învăţământ.



"Din datele de astăzi avem asigurări că lucrările se vor încheia la timp în toate şcolile. Acestea sunt asigurările date de autorităţile locale care au contractele semnate cu prestatorii de servicii pentru reabilitarea şcolilor pe parcursul perioadei de vacanţă. Sunt asigurări date de echipele mixte formate din reprezentanţi ai prefecturilor, autorităţilor locale, inspectoratelor şcolare în fiecare judeţ şi direcţiilor de sănătate publică. Sper să fie aşa cum ne-au asigurat. Am semne de întrebare bazate pe experienţe anterioare, dar nu avem altceva decât să verificăm, să susţinem, să cerem. Nu suntem parte a acestor contracte", a spus Cîmpeanu, la Digi 24.



El a amintit că sunt 30 de milioane de măşti de protecţie în contextul începerii noului an şcolar.



"Din altă perspectivă, din asigurarea măştilor de protecţie, am centralizat la nivelul ţării, la nivelul fiecărui judeţ au fost raportate stocurile de măşti. Avem 30 de milioane de măşti", a mai spus ministrul.



Întrebat despre deschiderea anului şcolar şi contextul politic actual, demnitarul a spus că vor trebuie "gestionate toate în acelaşi timp".



"Va trebui să le gestionăm pe toate în acelaşi timp. Sunt convins că există suficientă responsabilitate pentru a înţelege priorităţile pe care le au în sistemul de educaţie elevii, profesorii pentru începerea şcolii. Sunt convins că după o perioadă extrem de efervescentă de dinamică vom înţelege cu toţii că este important să lucrăm din perspectiva mea în interesul educaţiei", a mai susţinut ministrul, relatează Agerpres.