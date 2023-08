Chirieac: Austria nu a folosit nici măcar o formulă diplomatică la cel mai recent refuz al Vienei cu privire la aderarea României la Schengen

'În cazul intrării României în spațiul Schengen putem găsi și alte pretexte folosite de Austria, precum ar fi că este caniculă la București. Or, Austria este o țară mică. 7% din PIB-ul său îl face în România. Are interese majore aici. Problema este că adminstrația din România este atât de coruptă încât nu își poate impune, sub nicio formă, punctul de vedere companiilor austriece, care acționează în România.', a declarat Bogdan Chirieac.

'Și Guvernul Nehammer, nu toată Austria, după cum știm, austriecii sunt niște oameni extraordinari, dar guvernul Nehammer este unul dintre pionii lui Putin în Europa. Și, atunci, la conferința de presă comună, special pentru a umili România, Cătălin Predoiu primește în față răspunsul de la ministrul austriac de Interne faptul că Austria refuză admiterea României în Schengen. Nu a fost nici măcar o formulă diplomatică!', a declarat Bogdan Chirieac, într-o intervenție telefonică la România TV.

Karner, un nou refuz pentru România în Schengen, de față cu Predoiu: Nu funcționează! / Declarațiile complete / video

Austria a transmis României un nou mesaj negativ privind extinderea Schengen, prin vocea ministrului Afacerilor Interne de la Viena, Gerhard Karner.

„Poziția noastră e că sistemul Schengen ca întreg nu funcționează, de aceea nu suntem deschiși pentru extinderea acestuia. Sunt controale la frontiere deja. Sistemul ca întreg nu funcționează, la acest moment nu este oportună extinderea spațiului Schengen

Am spus de multe ori atunci, am exprimat pe larg poziția noastră. Schengen nu funcționează. Este o chestiune care nu funcționează la nivel european. Germania vrea controale la graniță cu Polonia și Cehia. Noi spunem răspicat că garantăm siguranța populației și asta nu ține de alegeri parlamentare“, a spus Gerhard Karner.

I-am spus domnului ministru că vom progresa și nu ascund că ambiția noastră ca minister e să facem din România un model standard de protecție a frontierelor. Vom lua măsuri în continuare și în teren și în ceea ce privește optimizarea cadrului legislativ al UE privind azilul și procedurile și am stabilit împreună asta.

Cred că azi am pus o primă piatră la temelia unui parteneriat solid, care să ne ducă la atingerea intereselor fiecărei țări. Cred că împreună am făcut o treabă bună astăzi“, a spus ministrul român al Afacerilor Interne.

„Nu este rolul meu să comentez ce se întâmplă la alegerile din Austria. Rolul meu este să mă asigur că autoritățile române își fac treaba. Sunt progrese“, a spus Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor interne, privitor la alegerile din Austria.

Vezi declarațiile complete aici!

CITEȘTE ȘI - Schengen. Bulgaria anunță front comun cu România pentru a-l îndupleca pe Nehammer să accepte cele 2 țări / Pe ce mizează autoritățile de la Sofia

Citește și - De ce se opune Austria lui Nehammer introducerii unei taxe pe profiturile suplimentare ale băncilor

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News