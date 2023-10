Ce spune premierul Marcel Ciolacu despre situația românilor din Fâșia Gaza: Nu sunt motive de îngrijorare asupra vieții lor

Premierul Marcel Ciolacu a declarat duminică seara, la Prima News, că în jur de 230 - 250 de români cu dublă cetăţenie din Fâşia Gaza au solicitat ajutorul statului român, fiind păstrată permanent legătura cu ei. El şi-a exprimat convingerea că se va găsi o soluţie pentru aceştia.



"Avem şi noi cetăţeni în Fâşia Gaza cu dublă cetăţenie. Avem în jur de 230 - 250, care au apelat deja la Ministerul de Externe, la ambasadă, la consulat. Se ţine în toată această perioadă legătura cu ei. Până în acest moment nimeni, niciun cetăţean, nu neapărat cu dublă cetăţenie româno-israeliană, nici cetăţeni americani, nimeni, nu a ieşit din Fâşia Gaza. Nu s-a ajuns încă la o mediere şi la un compromis, o formulă, pe unde şi cum se va face acest lucru. S-au propus anumite coridoare verzi, nu s-a reuşit să se ajungă la această discuţie. Ce pot confirmă foarte clar: există o celulă de criză care funcţionează 24 din 24. În tot cursul zilei de astăzi am avut legătură cu celula de criză şi cu decidenţii de acolo şi încercăm, împreună şi cu celelalte state, mai ales din Uniunea Europeană, dar şi cu Statele Unite ale Americii, să luăm deciziile cele mai bune. (...) Repet, există grupuri în acest moment la celula de criză şi se comunică cu aproape fiecare dintre ei, dintre cei care au apelat (la autorităţile române - n.r.). În momentul în care apelezi la ambasadă şi la consulat, automat îţi laşi şi telefonul de identificare şi din acel moment a început această comunicare. (...) Se comunică cu acest grup de români care au solicitat Ministerului de Externe şi României ajutorul (...) şi sunt ferm convins că până la urmă vom reuşi, fiindcă cu toţii suntem angrenaţi în acest lucru, a declarat Marcel Ciolacu.



El a adăugat că, "în acest moment, nu sunt motive de îngrijorare asupra vieţii lor".



"Este o zonă de conflict, o dinamică foarte mare şi cred că responsabilitatea noastră este de a păstra calmul şi de a lua deciziile corecte şi foarte bine informate şi de a avea un plan coerent, repet, şi cu celelalte state. (...) În acest moment, nu sunt motive de îngrijorare asupra vieţii lor. Cu toţii sperăm cât mai repede să se întâmple acest lucru (să părăsească Fâşia Gaza - n.r.). (...) Cred că datoria statului român este să îi vedem pe românii cu dublă cetăţenie care au solicitat statului român să părăsească Fâşia Gaza. Cei care au solicitat, de pe teritoriul statului israelian, au fost aduşi în ţară fără excepţie", a mai spus Marcel Ciolacu.



Întrebat despre cetăţenii români care nu ar fi putut să meargă în sudul Fâşiei Gaza, premierul a precizat: Ba da, marea majoritate s-a comasat în sud".



"Pentru mine, şi cred că pentru toată lumea, ceea ce am văzut, ce s-a întâmplat la acel concert, cum s-a tras asupra tinerilor, cum s-a tras asupra copiilor, deci a fost un act terorist. Până a judeca reacţia, şi eu sunt ferm convins că reacţia statului israelian nu o să fie una de a îndrepta o nedreptate cu altă nedreptate... Toată lumea este acum foarte alarmată şi vor să folosească această situaţie, e cu totul altceva. Dar, repet, am văzut multă prudenţă. Ofensiva nu va fi împotriva cetăţenilor palestinieni, ofensiva este împotriva Hamas, o organizaţie teroristă care a avut un atac terorist, cel mai grav după 11 septembrie", a spus Marcel Ciolacu, conform Agerpres.

