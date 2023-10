Ce spune Nicolae Ciucă despre situația economică a României. ”Eram sigur!”/ VIDEO

Analistul politic Bogdan Chirieac a deschis discuția cu subiectul situației economice a României, iar Nicolae Ciucă a mărturisit că se aștepta la asta: ”Eram sigur că veți începe cu această întrebare”.

”Situația economică a României trebuie privită în context. Aș caracteriza-o ca fiind o situație bună pornind de la toate aspectele care influențează situația economiei unei țări, care are cea mai lungă graniță terestră cu Ucraina, invadată de forțele armate ruse. Se discută foarte mult pe subiectul cu privire la cât de mult influențează războiul din Ucraina evoluția economică nu doar a țărilor din proximitatea Ucrainei, ci a întregii economii europene și chiar globale. Când am spus că situația economică este bună, am avut în vedere o parte din cifrele care evidențiază acest lucru” spune fostul premier Nicolae Ciucă.

Referindu-se la anul încheiat la guvernare, 2022, președintele Senatului a amintit că România a terminat anul pe creștere economică (4,7%). Cu privire la primele 6 luni ale lui 2023, liberalul vorbește de o creștere economică de 1,7%. ”Este sensibil mai mică pentru că efectele sunt sensibil mai evidente, ne aflăm deja în al doilea an de război, ca să nu mai vorbim despre succesiunea celorlalte crize ce au avut loc” spune fostul premier, care adaugă că Germania se află în recesiune, creșterea economică fiind negativă deși vorbim despre motorul economic al Europei.

Nicolae Ciucă a mai atras atenția asupra fondurilor europene atrase de România în 2022, dar și suma record din investiții.

Vezi mai mult în video:

