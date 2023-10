Ce știm până acum despre israelienii luați ostatici de Hamas. Femei, bătrâni și copii au fost răpiți din case (Video): „Cifrele sunt de neimaginat”

„Copii, femei, bătrâni şi persoane cu dizabilităţi se numără printre cei răpiţi. Sunt cifre de neimaginat”, a spus purtătorul de cuvânt al armatei, Lt. Col. Jonathan Conricus, care nu a oferit însă o cifră exactă.

Presa israeliană vorbește de peste 50 de persoane răpite.

Hamas afirmă însă că numărul israelienilor capturaţi este „de câteva ori mai mare” de cel avansat de media iar ostaticii au fost duşi în locaţii din Fâşia Gaza.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a spus că Hamas este responsabilă pentru bunăstarea lor şi că Israelul „îşi va regla conturile cu oricine le face rău”.

Există numeroase videoclipuri care circulă online care pretind că înfăţişează cetăţeni israelieni în mâinile luptătorilor Hamas, relatează BBC.

Într-un videoclip postat și verificat de BBC apare un camion care se deplasează prin mulţime, în Fâşia Gaza, în care se pretinde că se află ostatici israelieni.

Un altul, localizat în Fâșia Gaza, arată o femeie desculţă care este trasă din portbagajul unui camion cu mâinile însângerate legate la spate.

Unii ostatici ar fi fost luaţi de la o petrecere în aer liber din Kibbutz Re'im, o suburbie a oraşului Ofakim din sudul Israelului, nu departe de Gaza.

Martorii au declarat presei israeliene că atacatori pe motociclete au început să tragă în participanţi, iar mulţi dintre aceştia sunt daţi dispăruţi.

Videoclipurile postate pe reţelele sociale, dar neverificate de BBC, par să arate că o femeie care participa la o petrecere este răpită şi ţinută de doi bărbaţi pe o motocicletă.

Noa was partying in the south of Israel in a peace music festival when Hams terrorists kidnapped her and dragged her from Israel into Gaza.



Noa is held hostage by Hamas.



She could be your daughter, sister, friend.#BringBackOurFamily pic.twitter.com/gi2AStVdTQ