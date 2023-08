Ce mai face Klaus Iohannis și cu ce se mai ocupă. Diana Tache, ironică: Să mă iertați, dar m-am gândit că mina explodată a fost ca să-l trezească

Jurnalista Diana Tache n-a rezistat tentaţiei şi a ironizat apariţia preşedintelui Klaus Iohannis.

"Domnul Iohannis cred că trebuie să se apuce de acum să îşi depună CV-ul care pe unde ar trebui. Şi cred cumva că de aceea am aflat ieri că e bine. Că nu mai ştiam din 19 iulie nimic de domnia sa, aproape o lună. Eu m-am şi gândit... să mă iertaţi, dar m-am gândit că povestea cu mina explodată cu o zi înainte de festivităţi o fi fost un sunet, să se dea sonorul foarte tare să îl trezească de pe circuit, ca să putem cumva să vedem ce mai face dl Iohannis şi cu ce se mai ocupă", a declarat Diana Tache la Miercurea Neagră.

În ceea ce priveşte declaraţiile făcute de preşedinte la Constanţa, Diana Tache spune că "sunt iarăşi unele cu care ne-am obişnuit. Orice iese să spună, ori că e vorba de ordonanţele premierului Ciolacu, de legile justiţiei, de orice în ţară, ne spune de conflictul din Ucraina şi de cât suntem noi de activi în ceea ce priveşte acest conflict şi apărarea Ucrainei. Lăudabil, dar cred că e momentul să ne mai spună ceva şi din ce ni se întâmplă nouă. Cât mai are, un an. Ar trebui să îl vedem mai implicat şi mai arcuit cu privire la nevoile noastre, ale românilor. Plus că dacă lucrurile vor fi după cum se preconizează din toamna asta, Doamne fereşte, Dumnezeu cu mila...".

Ce a declarat preşedintele Iohannis despre războiul din Ucraina

"Doamnelor și domnilor,

Ne aflăm în vecinătatea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, iar recentele escaladări, inclusiv atacul asupra infrastructurii civile ucrainene de pe Dunăre, în apropierea apelor teritoriale și a țării noastre, reprezintă riscuri semnificative la adresa securității în Marea Neagră.

Acest context subliniază provocările cu care ne confruntăm în Europa, dar și relevanța României ca pilon de stabilitate regional.

Importanța strategică a regiunii Mării Negre pentru securitatea spațiului euroatlantic este astăzi incontestabilă, așa cum a fost subliniată și la Summitul recent al Alianței Nord-Atlantice de la Vilnius.

România reprezintă un centru important de greutate al posturii întărite de descurajare și apărare a NATO, iar prezența și activitatea celor 5.000 de militari aliați în țara noastră demonstrează pe deplin unitatea, solidaritatea și angajamentul nostru neclintit, ca Aliați, față de prevederile Tratatului Nord-Atlantic, inclusiv în ceea ce privește apărarea colectivă", a spus Klaus Iohannis la Constanţa.

