Ce avere are Rareș Bogdan. A investit în tablouri, ceasuri, bijuterii, argintărie și stilouri

Rareș Bogdan, europarlamentar și prim-vicepreședinte PNL, a declarat, cu privire la valoarea (30.000 de euro) ceasului purtat la piață, când cumpăra ceapă, că este asumat: ”îmi permit să port şi ceasuri de care vreau eu”. ”Am lucrat în mediul privat și îmi permit să fac asta” afirmă liberalul, care exclude varianta în care să fie văzut în salopetă. Despre moralitatea gestului, Rareș Bogdan a spus: ”Doamnă, e ceasul meu. Uite, acum am altul, mai ieftin e drept, nu-i aşa de scump, ăsta cred că este vreo 10.000. Am ceasuri în declaraţia de avere de 200.000, am câştigat bani la Realitatea, din presă. Iertaţi-mă, ce vreţi să fac?”.

Cum Rareș Bogdan a făcut trimitere la declarația sa de avere, am consultat-o și noi.

Avere:

- teren intravilan în Alba Iulia, de 9100 mp, cumpărat în 2007.

- teren intravilan în Voluntari, de 2349 mp, deținut în proporție de 50% (soția deține restul de 50%), cumpărat în 2018.

- apartament de 100 mp, în Cluj-Napoca, cumpărat în 2008.

- Casă de locuit în Voluntari, cumpărată în 2018, împreună cu soția, de 321 de mp.

- Tablouri de 200.000 de euro.

- Ceasuri de 230.000 de euro.

- Bijuterii de 150.000 de euro.

- Argintărie de 15.000 de euro.

- Stilouri de 23.000 de euro.

- Active financiare la KBC Bruxelles, unul de 7000 de euro, altul de 12.500. Două și la Banca Transilvania, de 100.000 RON și 1046,76 RON.

- Plasamente de 7000 de euro la Banca Transilvania.

- Împrumut către soție de 210.000 de lei.

Datorii:

- 924.808 lei datorie scadentă în 2037.

- 62.036 euro datorie scadentă în 2037.

Europarlamentarul are o indemnizație zilnică de diurnă de la PE în valoare anuală de 31.603 euro, cheltuieli de relocare de 4622 de euro, cheltuieli de transport de 28.458 de euro, alocație cheltuieli cabinet parlamentar de 57336 euro. Din salarii, de la PE, are un venit anual de 89.788 de euro. A mai primit 132.000 de lei ca și consilier juridic, dar și 8400 de euro din chiria încasată de soția sa. De asemenea, mai are venituri din dividende de 65.500 lei, dar și din returnarea unui împrumut acordat unui local din Cluj, de 837.100 lei. În declarația de avere sunt trecute și alocațiile copiilor.

