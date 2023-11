Rareș Bogdan, cu ceasul Rolex la piață: „Eu nu mă duc în salopetă să fie fericiţi socialiştii lui Ciolacu”

„Am ceasuri în declaraţia de avere de 200.000, am câştigat bani la Realitatea, din presă. Iertaţi-mă, ce vreţi să fac?”, a declarat europarlamentarul.

Referitor la informația mediatizată cu privire la purtarea unui ceas Rolex în valoare de 30.000 de euro în timpul unei vizite la o piață din Șimleul Silvaniei, Rareș Bogdan a declarat:

„Eu sunt un om asumat, de asta îmi permit să port şi ceasuri de care vreau eu şi costumele, eu nu mă duc în salopetă şi nu-mi pun ceas Pobeda să fie fericiţi socialiştii lui Ciolacu, port ce vreau eu şi cum vreau eu, pentru că am lucrat în mediul privat şi pentru că îmi permit să fac asta”.

Întrebat dacă este moral gestul de a se îmbrăca într-o ținută de lux pentru a se vedea cu agricultorii și cetățenii de rând, la piață, europarlamentarul a răspuns:

„Doamnă, e ceasul meu. Uite, acum am altul, mai ieftin e drept, nu-i aşa de scump, ăsta cred că este vreo 10.000. Am ceasuri în declaraţia de avere de 200.000, am câştigat bani la Realitatea, din presă. Iertaţi-mă, ce vreţi să fac? Vreţi să mă îmbrac ca Mao Zedong să-i placă lui Ciolacu, să mă îmbrac în ăla şi să-mi iau ceas Pobeda? Hai să fim serioşi, asta e problema românilor? Lor le place Pobeda, că ăla îl avea Stalin, nepoţii lui”.

Rareș Bogdan se împotrivește majorării pensiilor, în termenii pe care îi dorește PSD

Europarlamentarul Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL, a vorbit și despre scandalul iscat de adoptarea Legii Pensiilor de către Guvern.

„Avizul dat de ministrul Boloș spune foarte clar în ce condiții pot fi mărite pensiile. Noi am solicitat o ședință de coaliție mâine (n. r.: luni), pentru a lămuri această sarabandă a declarațiilor, nu atât a atacurilor la adresa PNL, suntem obișnuiți și imuni, ci faptul că o astfel de chestiune se discută în coaliție”, a declarat Rareș Bogdan la un interviu oferit postului Digi24.

„Legea pensiilor trebuia să fie gata de vreun an, a fost întârziată. Era vorba despre majorarea pensiilor cu 13,8%, însemnând rata inflației pe 2022. Deci obligația pe care o are un partid responsabil, potrivit legii, de a majora pensii cu acel 13,8%.

Am văzut declarația premierului de acum, ulterior am văzut declarația ministrului Muncii, care vorbeau de o creștere de 40%. Inițial am crezut că nu auzim bine, pentru că acest 40% l-am auzit în mandatul doamnei Olguța Vasilescu, și în mandatul doamnei Dăncilă.

Acest 40% pare un prag care este în mintea PSD, indiferent de cine conduce acest partid, indiferent de perioada în care este anunțat. Nu e nicio problemă, și noi ne dorim, la fel ca fiecare om să creștem pensiile cu cât mai mult. Că e 40%, că e 50%, că e 60%, dar nu putem face nici o sarabandă a declarațiilor populiste care să nu aibă acoperire”, a spus europarlamentarul liberal.

