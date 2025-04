Ce ascunde Nicușor Dan despre ”omul său din umbră”. Bogdan Chirieac: Poate nu a știut, dar a aflat din presă!

Nicușor Dan a fost întrebat recent, într-un podcast, ”de câte ori a fost prost în acest mandat? (n.red. mandatul de primar General)”. El a răspuns că ”de nenumărate ori, de nenumărate ori, adică tot timpul trebuie să iei decizii. În deciziile pe care le iei, tot timpul ai informația incompletă. Ai o intuiție, dar intuiția asta, uneori, dă rateuri. De aici vin greșelile”.

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat afirmațiile făcute de candidatul la alegerile prezidențiale, Nicușor Dan, într-o intervenție la Realitatea PLUS.

”Știm asta, pe pielea noastră!”

”Este adevărat! Știm asta, pe pielea noastră! Dar asta nu i-a împiedicat pe 47% dintre bucureșteni, 47% dintre bucureșteni, să îi acorde al doilea mandat, în condițiile în care problemele grave cu care se confrunta București în 2020 s-au acutizat, iar în 2024 problemele deveniseră și mai grave. Printre acestea enumerăm blocarea investițiilor private în București. Erau miliarde de euro! A scăzut și PIB-ul României din această cauză! Erau miliarde de euro, bani privați în construcții unde se făceau investiții! Trebuiau realizate în București, ca să modernizăm orașul, să se creeze spații de birouri etc., care au fost blocate, fără un just temei, la Primăria Generală a Capitalei. Iar unele lucruri sunt aberante, precum Planșeul de la Piața Unirii, pe care Primăria Generală nu vrea, nu poate, nu știe să îl facă, dar s-a angajat Daniel Băluță să îl facă. Dar știți bine, cu forțele de ordine, Nicușor Dan a oprit și acel proiect.

Deci, da, din acest punct de vedere este o recunoaștere amară. Noi știm cum a fost domnia sa primar general și asta nu ne ajută cu nimic. Dar sunt în București o categorie de cetățeni, foarte onorabili, care sunt frustrați dintr-un motiv sau altul, sau sunt prea supărați pe sistemul actual, politic și administrativ, și care au votat în continuare, având, practic, garanția că Bucureștiul nu se va dezvolta”.

Legăturile lui Nicușor Dan cu Matei Pun

Bogdan Chirieac a mai fost întrebat despre acuzațiile care i se aduc lui Nicușor Dan, că l-ar avea apropiat pe Matei Păun, afaceristul cu legături în Rusia și Belarus și despre tăcerea candidatului la prezidențiale, care nu spune concret de unde are bani de campanie și cine îl susține. ”Domnul Nicușor Dan cunoaște aceste lucruri? Vorbește despre asta? Or, dacă vom avea un președinte care vorbește doar în campanie și apoi 4 ani tace este grav!”, a spus moderatoarea de la Realitatea PLUS.

”Dacă vom avea un astfel de președinte înseamnă că l-am votat, deși celălalt președinte, care nu vorbea, a picat la 6% încredere. A plecat în mod rușinos de la Cotroceni. A fost alungat, cu pietre, metaforic vorbind. După 10 ani de mandat, a lăsat România într-o stare mai proastă decât a găsit-o. În privința banilor de campanie, sistemul îl preferă, probabil, pe domnul primar general Nicușor Dan la Palatul Cotroceni.

”Poate nu a știut domnul Nicușor Dan, dar a aflat din presă cine este domnul Matei Păun”

Fiindcă așa cum a pățit Călin Georgescu, luat la a 7-a spiță să vadă legături, dacă sunt sau nu, cu privire la banii de campanie, să nu îmi spuneți că sistemul, onorabilii magistrați, poliția, nu reușesc să vadă de unde vin banii lui Nicușor Dan. Să fim serioși. Panouri care l-au costat pe Nicolae Ciucă 2 milioane și jumătate de euro, l-au costat pe Nicușor Dan 200.000 de euro. Diferența de unde este? Iar despre domnul Matei Păun, poate nu a știut domnul Nicușor Dan, dar a aflat din presă cine este domnul Matei Păun. Deci, înseamnă că statul închide ochii la aceste lucruri”, a conchis analistul politic Bogdan Chirieac.

