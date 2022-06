Cătălin Teniţă, candidat la preşedinţia USR-PLUS. 12 măsuri pe care le-ar implementa, trei situaţii în care ar demisiona imediat

"Când scriu aceste rânduri, USR-PLUS se află în fața unui crize existențiale, mai grave decât oricând:

Reîntors la scorul în sondaje avut la finalul lui 2016, pierzând mai mult de jumătate din europarlamentari, având peste 65% din efectivul de partid în situație de suspendare (peste 6 luni de neplată a cotizație), pierzând încrederea electoratului de bază și fiind perceput drept irelevant de ceilalți jucători de pe scena politică. Și cu toate astea, îmi pare că acest moment în care ne aflăm nu e deloc finalul unui declin, ci mai degrabă un pas intermediar într-o criză care se va prelungi încă o bună bucată de timp, dacă nu se iau măsuri pentru schimbare radicală.

Riscul este ca la jumătatea lui octombrie, atunci când vom avea alegerile pentru funcția de președinte, scorul nostru electoral să fie în jurul lui 6-7%, adică foarte aproape de pragul electoral.

Cum s-a ajuns aici?

Grecii antici, în tragediile lor, aveau un concept, acela de hybris. Aroganță nemăsurată care atrage mânia zeilor și pedeapsa sorții.

Ciudat este că mișcarea noastră a început la #Colectiv împotriva unei atitudini trufașe: “Avem de toate!”

Și iată că la, mai puțin de 7 ani de atunci, realitatea e că devenim prizonierii aceleiași atitudini. Căderea în extrema cealaltă, enantiodromia lui Heraclit. (Și ne oprim aici cu referințele grecești :) )

Dragi colegi, în momentul în care noi vom vota pentru funcția de președinte al USR, în jurul nostru se vor desfășura lucruri mult

mai importante pentru țară. Suntem la granița unui război care va fi intrat în cea de-a două sutea zi (!), cu o presiune majoră pe prețurile alimentelor de bază, energiei, metalelor și a altor produse, cu un duopol politic instituționalizat care domină viața politică, cu AUR ca organizație extremistă care se menține sus în sondaje – partid populist ce canalizează nemulțumirea populară, cu o clasă medie din ce în ce mai împovărată economic și mai apatică civic, cu deficite structurale nemaiîntâlnite nici în perioadele de recesiune economică.

În plus, în fundal rămân marile probleme sistemice ale României: îmbătrânirea și emigrarea populației, lipsa unui model economic care să ne propulseze în țările cu nivel cu adevărat înalt al veniturilor, criza climatică, provocările tehnologiilor disruptive pe piața muncii, incapacitatea de oferi șanse reale celor din comunitățile vulnerabile, sistemele educaționale, de sănătate și administrative nereformate, corupție încă endemică dublată de o lipsă de responsabilitate a celor din serviciile de ordine și siguranță, o vulnerabilitate mult peste media europeană a populației feminine, exprimată prin traficul de persoane, hărțuire, violența domestică, șanse mult mai mici de acces la salariile bine plătite pe piața muncii.

Aici vom fi. Misiunea noului președinte și a noului Biroul Național (pentru că da, etic ar fi ca actualul Biroul Național să își depună mandatul în urma unei contraperformanțe în scorurile electorale și în gestiunea partidului) va fi să pornească din acea Vale a Plângerii, de la 6-7%, și să recâștige încrederea electoratului. Iar a doua oară este mult mai greu.

M-am hotărât să mă înham la această sarcină, nu pentru că este ușor, ci tocmai pentru că e greu. Nu pentru că o pot face eu singur, ci pentru că pot crea echipa care poate face asta împreună.

Cred că există încă lumină din lumina de la Colectiv. Cred că putem să curmăm această cădere.

Și mai cred ceva. În lumea asta există Generații Pierdute și Generații Mărețe. Cred că stă în puterea noastră să fim exponenții politici ai unei Generații Mărețe. Să schimbăm această țară prin muncă asiduă, prin colaborare cu toți cei care au experiență în domeniile respective, prin atitudine deschisă și transparentă.

Și mai ales prin oferirea unor soluții reale la probleme complexe. Acum este momentul în care trebuie să spunem:

“Este sfârșitul începutului! Nu ne mai putem permite să fim un partid de “adolescenți” gălăgioși și contondenți, prea plini de ei, prea puțin empatici, prea puțin implicați în marile probleme ale societății.”

Acum putem croi identitatea și misiunea USRPLUS pentru următorii 20 de ani!

Și tocmai de aceea platforma mea se numește: “USRPLUS 2024. România 2040 - Ce lăsăm în urmă?”

Hai să nu lăsăm acea lumină să se piardă în noapte! Hai să lăsăm ceva în urmă!

Vă mulțumesc,

Cătălin Teniță

PS: La momentul când scriam aceste rânduri, miercuri 7 iulie, calendarul alegerilor din USRPLUS era cel stabilit în martie, cu vot în octombrie. Între timp, conducerea partidului a decis arbitrar să schimbe regulile jocului și să pună alegeri în mai puțin de o lună. Că tot vorbeam de hybris. Mergem înainte, cu optimism, curaj și entuziasm", a transmis Cătălin Teniţă în scrisoarea de intenţie care îi anunţă candidatura.

Ce program politic propune Teniţă

"Un partid care își propune modernizarea României trebuie:

1. Să arate empatie. Aroganța și autosuficiența nu au ajutat pe nimeni să fie convingător.

2. Să colaboreze cu celelalte forțe din societate prin deschidere totală. Noi, oamenii, avem un detector de ipocrizie. Societatea civilă, mediul antreprenorial, mediul academic s-au îndepărtat de noi pentru faptul că noi nu am fost total deschiși cu ei.

Pentru că ei au perceput că au fost folosiți ca să obținem o cotă electorală, pentru a ne asigura o anumită poziție monopolistică în raport cu o anumită demografică electorală.

3. Să dovedească previzibilitate. Inclusiv în raport cu adversarii politici. Cu atât mai mult cu cât orizontul temporar de acțiune este atât de lung.

4. Să livreze. Măcar partial, dar să livreze. În opoziție și la putere. Și să aibă aceleași principii în ambele ipoteze.

5. Să fie un partid matur. Fără excese de rebeliune adolescentină, fără mesaje războinice urmate de retractări, fără transformarea mecanismelor de comunicare în portavoce a personalității președintelui de partid.

Acum nu suntem percepuți ca având un astfel de profil.

Un partid-echipă, un partid de soluții

A vorbi de modernizarea României nu înseamnă în primul rând a vorbi despre recuperarea decalajelor economice și societale

față de țările din vestul Europei.

A vorbi despre modernizarea României înseamnă a veni cu soluțiile mature, serioase, gândite pe termen lung. Setul de

provocări cu care România se va confrunta în următorii 20 de ani:

1. O îmbătrânire substanțială a populației, cuplată cu continuarea exodului demografic al forței de muncă, îndeosebi a celor mai calificați, pricepuți și destoinici.

2. O criză climatică ce va pune pune o din ce în ce mai mare presiune pe societate

3. O criză a democrației, a valorilor liberale

4. O provocare generată de tehnologiile disruptive care vor elimina până la 45% din locurile de muncă actuale în următorii 20 de ani, cu efectele sociale sistemice de rigoare

5. Comunitățile rurale sau urbane din ce în ce mai vulnerabile, cu mulți dintre membrii acestora situându-se în precariat, fără plasă de siguranță economică, fără șanse de dezvoltare economică

6. Un sistem educațional care nu reușește să ajute copiii și tinerii să devină jucători economici autonomi cu pregătire de viață temeinică și cetățeni implicați în societate

7. Un ecart enorm față de media europeană în privința celor mai multe aspecte legate de societatea digitală.

Toate aceste probleme nu își pot găsi soluții peste noapte. Nici măcar dacă, prin absurd, am avea în USR toți acei politicieni extraordinari capabili să definească cele mai eficiente soluții pentru astfel de probleme complexe, tot nu am putea spera că ele ar putea fi adoptate de societate de îndată, fără dialog, fără o calibrare între toții cei interesați, fără o bună comunicare cu ansamblul societății, fără a convinge partenerii politici.

Pe scurt, pentru a deveni cu adevărat partidul modernizator al României, USR trebuie să fie un partid de soluții. Iar pentru asta trebuie să își schimbe mindsetul, modul în care leadership-ul se raportează la ansamblul membrilor, la electorat, la reprezentanții politici ai altor partide, la societatea civilă, la mediul de business și mediul academic.

Înţepături la adresa lui Cătălin Drulă

Dar oare poți moderniza România cu ranga și barosul?

Din pacate, ultimele luni au arătat că actuala conducere a USR- PLUS este mai degrabă doritoare de acțiune în partid cu ranga și barosul. Or, acest mod nu rezolvă problemele, ci le adâncește. Referendumul pentru revenirea la numele acceptat în protocolul de fuziune (USR PLUS) și de asigurare a unei proceduri de vot reprezentativ - proporțional, pentru o corectă reprezentare a tuturor opiniilor și vocilor din partid, a fost amânat de majoritatea BN până la... Paștele Cailor.

Modul în care se iau deciziile în BN presupune, mai degrabă, formalizarea prin majoritatea de 14 a unor decizii prestabilite, decât purtarea unor discuții reale cu scopul găsirii celor mai bune soluții.

Încălcarea normelor procedurale prin forțarea unor rezoluții într-un Comitet Politic informal, pe o temă ce ține de libertatea de opinie și asociere, sancționarea cu excluderea în cazuri ce țin de libertatea de expresie, sunt alte exemple de situații care arată că mergem în direcția greșită.

Tocmai de aceea am decis să candidez pentru funcția de președinte al USR PLUS.

Am decis să candidez pentru că nu cred că USR PLUS, așa cum funcționează el acum, cu cultura impusă de conducerea centrală actuală, are vreo șansă să modernizeze cu adevărat România.

De fapt, așa cum ne arată atât cifrele din sondaje, cât și starea de spirit a membrilor, partidul nostru riscă să devină irelevant, să fie un simplu pitic politic, într-un joc în care nici măcar rolul de balama nu îi va fi oferit.

Pe scurt, ori ne schimbăm, ori putem pleca acasă!

Nu există România 2040 fără USR PLUS 2024. Și nu există USR PLUS 2024 fără acțiune hotărâtă acum.

Dacă vrem cu adevărat să fim un partid relevant pentru societate trebuie să acționăm acum. Fereastra de oportunitate se închide în maxim 9 luni, când va fi prea târziu ca schimbările pe care ni le propunem să dea rezultate și să fie percepute de publicul elector.

Tocmai de aceea programul meu de acțiune, în cazul în care voi fi ales președinte al USR PLUS, este gândit spre acționare imediată pentru a restabili entuziasmul în organizație, pentru a schimba abordarea față de exterior și pentru a pregăti campania pentru alegerile din 2024.

12 măsuri pentru primele 6 luni

1. Auditarea alegerilor din diaspora pentru a se stabili dacă cele peste 130 de plângeri care acuză fraude sistemice, precum

și raportul Comisiei Electorale, sunt întemeiate.

Auditul va fi făcut de o echipă desemnată de președintele USR-PLUS folosind inclusiv resurse din exteriorul partidului, pentru a asigura caracterul nepărtinitor al acestora. Audierile celor implicați vor fi publice.

Demararea auditului: 1 august

Concluzii preliminare publicate și discutate în partid: 20 august

Concluzii finale și măsuri reparatorii dacă este cazul: 15 septembrie

2. Declanșarea referendumului pentru stabilirea numelui partidului și modalității de vot reprezentativ - proporțională:

Demarare: 25 iulie

Vot consultativ: 5 - 15 august

Operaționalizare prin Congres Special de modificare a statutului: 1 octombrie

3. Reorganizare Departament Politici Publice prin stabilirea unui cadru de lucru care să evite politizarea acestuia și prin realizarea unui concurs deschis și transparent pentru ocuparea posturilor din cadrul acestora.

Demarare proces: 1 august

Finalizare proces + declanșare proces de recrutare: 1 septembrie

4. Constituirea Departamentului de Resurse Umane care să gestioneze resursa umană din interiorul partidului și modul în care aceasta este utilizată.

Demarare proces constituire: 15 august

5. Demararea unui amplu proces de consultare cu privire la modificarea statutului.

Demarare proces constituire: 15 august

6. Congres modificare Statut

Dată: 10 octombrie

7. Relegitimarea Biroului Național prin alegeri anticipate în baza procedurilor de vot care oferă la toate nivelurile reprezentare proporțională.

Demarare proces: 11 octombrie

Finalizare proces: 10 decembrie

8. Reorganizarea proceselor de comunicare internă și externă în mod cât mai eficient, cu angajamentul de a informa constant membrii despre toate aspectele care țin de activitatea partidului (pe plan intern si extern).

Demarare proces: 1 august

9. Redefinirea modului de colaborare și de acțiune la nivel parlamentar, dar și la nivel local, pentru a genera modalități mai eficiente și mai concertate de susținere a celor aleși în exercitarea funcțiilor publice.

Demarare proces: 1 august

10. Realizarea în eUSR a unui modul de consultare cu membrii care să le măsoare gradul de satisfacție și să le ofere răspuns rapid la întrebările și problemele pe care le au. Acest modul va viza măsurarea gradului lor de satisfacție față de organizație și leadership-ul acesteia.

Demarare proces: 1 august

Finalizare: 1 octombrie.

11. Curățarea bazei de date de potențialele “autobuze” prin validarea, unul câte unul, a membrilor.

Demarare proces: 1 august

Finalizare: 1 octombrie.

12. Stabilirea unei proceduri clare pentru desemnarea candidaților la alegerile naționale care să consacre principiul votului direct de către membri, fără delegați.

Demarare proces: 1 august

Finalizare: 10 decembrie.

Asumare:

Vin din mediul antreprenorial. Acolo eșecul are efecte. Piața și viața îl pedepsesc. Promisiunile fără acoperire sunt monedă calpă.

A. În 6 luni, măsurile mele propuse de mine vor face ca partidul să revină la 13% (de la 9%). Măsurare prin 3 sondaje distincte. Dacă revenirea în sondaje nu se va realiza in acest interval, îmi voi prezenta demisia din funcția de președinte USR PLUS.

B. În 12 luni, măsurile propuse de mine vor duce partidul la cel puțin 17% în sondaje, acolo unde nu a mai fost de mai bine 2 ani. Dacă revenirea în sondaje nu se va realiza in acest interval, îmi voi prezenta demisia din funcția de președinte USR PLUS.

C. La alegerile parlamentare din 2024, USR PLUS va obține peste 22%. Pentru a susține această afirmație, în eventualitatea în care voi fi desemnat de votul intern pentru a fi pe lista de candidați la parlamentare - circumscripția București, voi cere să

fiu plasat pe poziția a zecea, o poziție direct eligibilă doar dacă USR PLUS obține la București un scor de peste 32% (așadar un

scor peste cel din 2020).

USR și PLUS s-au născut în momente de furie, în momente de tragedie. Și, cu toate acestea, cei care au decis că trebuie să schimbe societatea nu au fost persoanele deprimate, resemnate, lipsite de speranță. În acele momente, noi am crezut cu toții că efortul nostru contează, că putem face o Românie mai bună. Și că o putem face cu zâmbetul pe buze, purtându-ne frumos unii cu alții. Fiind nu doar tovarăși de drum, ci camarazi și prieteni. Am crezut atunci în posibilitatea zâmbetului, a bucuriei dintre noi.

Acum, din păcate, lucrurile nu mai sunt așa. Am devenit un partid de triști, de oameni speriați de ceilalți colegi, de suspicioși și de pasiv - agresivi.

Eu cred că nimic nu se poate face fără încrederea și fără veselia care consolidează o echipă.

Și mai cred ceva: nimeni nu alege triști, nici în cele profesionale, nici în cele personale, și nici în sfera publică.

Dacă ne vom recăpăta energia, optimismul, entuziasmul, veselia, putem schimba România! Iar dacă nu, toate planurile și toate

strategiile se vor lovi de neîncrederea si lipsa de apetență a celor care sunt cei mai importanți în această ecuație, membrii partidului! Optimismul și încrederea lor se recâștigă doar prin transparență, prin comunicare, prin tratament egal, prin

meritocrație, prin acces egal la posibilitățile de acțiune și de afirmare publică.

Trebuie, așadar, să redevenim un partid de oameni veseli, un partid-echipă, un partid de soluții!", a mai arătat el.

