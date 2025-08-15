Data publicării:

Cătălin Predoiu, mesaj de Ziua Marinei Române: „Securitatea la gurile Dunării și în zona Mării Negre are un rol strategic esențial”

Autor: Doinița Manic | Categorie: Politica
Foto: Guvernul României
Foto: Guvernul României

De Ziua Marinei Române, sărbătorită anual pe 15 august, viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a transmis un mesaj de recunoștință și respect pentru marinarii români și rolul strategic pe care Marina îl are în securitatea națională.

În mesajul publicat pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu a evidențiat contribuția istorică a marinarilor români, contextul geopolitic complex în care se desfășoară activitatea acestora și misiunile desfășurate de structurile maritime și fluviale ale Poliției de Frontieră. Oficialul a subliniat importanța modernizării dotărilor și a cooperării internaționale, transmițând totodată urări și aprecieri pentru cei care servesc sub pavilionul Marinei Române.

"Ziua Marinei Române, pe care o sărbătorim în fiecare an la 15 august, de Ziua Sfintei Marii, protectoarea marinarilor noștri, ne oferă onoarea și privilegiul de a exprima deplinul nostru respect și recunoștință pentru Marina Română, pentru marinarii săi, pentru Pavilionul Tricolor.

Cătălin Predoiu: Istoria Marinei Române consemnează momente decisive și oameni de excepție

Istoria Marinei Române consemnează momente decisive și oameni de excepție: comandorul Alexandru Cătuneanu, autorul primei hărți de navigație a Mării Negre; comandorul Ion Coandă, fondatorul Serviciului Maritim Român; echipajul distrugătorului „Regina Maria”, care, în cel de-Al Doilea Război Mondial, a protejat evacuări și a salvat vieți. Sunt repere model și repere de tărie morală, profesionalism și patriotism pentru fiecare generație.

Această sărbătoare se desfășoară astăzi într-un context geopolitic complex, marcat de un conflict prelungit în proximitatea granițelor noastre. În aceste condiții, securitatea la gurile Dunării și în zona Mării Negre are un rol strategic esențial pentru prevenirea extinderii instabilității și menținerea păcii regionale, pentru securitatea României.

Astăzi, componenta fluvial-maritimă din cadrul forțelor Ministerului Afacerilor Interne este un element central al poziției României de furnizor de securitate pe flancul estic al NATO și la granița Uniunii Europene. În fața provocărilor – de la migrația ilegală și traficul de persoane, la contrabandă și braconaj piscicol – răspunsul necesită prezență constantă pe mare și fluviu, mijloace moderne și cooperare internațională.

Ce se află, de fapt, în spatele cifrelor

De la începutul anului 2025, structurile de marină ale Poliției de Frontieră au executat 8.127 misiuni de patrulare, pentru protejarea frontierei, combaterea migrația ilegale, a traficului de arme, braconaj și nu numai. În aceeași perioadă, au fost desfășurate 18 misiuni de căutare și salvare, confirmând rolul vital în protejarea vieții omenești.

În cadrul operațiunilor coordonate de Frontex, cinci nave românești participă în 2025 la Operațiunea Comună Italy, cu 33 de intervenții în Marea Mediterană și aproximativ 1.400 de persoane salvate. În spatele acestor cifre se află oameni care își lasă familiile pentru a răspunde chemării datoriei – lor le datorăm recunoștință și respect.

MAI va continua modernizarea dotărilor, instruirea personalului și consolidarea cooperării internaționale, pentru ca protecția frontierelor maritime și fluviale ale României să fie pe măsura provocărilor actuale și viitoare.

Celor care slujiți sub pavilionul Marinei Române, vă transmit mulțumiri și aprecieri pentru profesionalismul și devotamentul dovedite. Tuturor românilor, le reamintesc, în acest moment simbolic, să își păstreze neclintit „compasul” – acela care ne indică portul de care aparținem cu toții: România.

La mulți ani, Marina Română!

La mulți ani, dragi marinari români!

Dumnezeu și Maica Domnului să ocrotească poporul român!" este mesajul lui Cătălin Predoiu.

