Cât va câștiga Nicușor Dan în noul său rol de președinte

După victoria sa în alegerile prezidențiale din 18 mai, în care a obținut 53,6% din voturi și l-a devansat pe contracandidatul George Simion cu peste 829.000 de voturi, Nicușor Dan intră într-o nouă etapă a carierei sale. Una dintre curiozitățile publicului a fost legată de salariul pe care acesta îl va încasa ca șef al statului și de diferența față de remunerația primită ca edil al Bucureștiului.

Potrivit legislației în vigoare, președintele României este remunerat cu o sumă egală cu de 12 ori salariul minim brut pe economie. Cu valoarea actuală de 4.050 de lei, rezultă un venit brut lunar de 48.600 de lei – ceea ce echivalează cu un total anual brut de 583.200 de lei, luând în calcul un curs de schimb de 5 lei pentru un euro.

După aplicarea contribuțiilor obligatorii și a impozitului pe venit – care însumează în total aproximativ 45% – suma netă rămasă este de aproximativ 26.730 de lei pe lună, echivalentul a 5.346 de euro.

Ce salariu avea Nicușor Dan ca primar general

Într-o declarație făcută în ianuarie 2025, Nicușor Dan menționa că, în calitate de primar general al Capitalei, avea un venit net de 21.000 de lei lunar. Prin urmare, funcția prezidențială îi va aduce un plus de aproximativ 1.000 de euro în fiecare lună.

Într-o emisiune din luna ianuarie, Nicușor Dan a vorbit deschis despre veniturile sale de la Primăria Municipiului București, precizând că el era cel mai bine plătit angajat al instituției.

„Cel mai mare salariu este salariul meu. Salariul primarului este mai mare, salariul viceprimarului este mai mic.”, a afirmat edilul, la acel moment.

El a completat că viceprimarii încasau între 18.000 și 19.000 de lei, iar salariul mediu din instituție se situa între 6.000 și 7.000 de lei. A adăugat și că suma totală alocată anual de PMB pentru plata angajaților este de aproape un miliard de lei, dintr-un buget total de cinci miliarde.

„Avem Primăria Capitalei şi avem mai multe instituţii subordonate, care sunt teatrele, care sunt Poliţia Locală, ASPA, cei care se ocupă de câinii străzii şi instituţii de cultură, de tineret. Deci ei toţi, împreună, au salariul de cam 80 de milioane de lei pe lună, asta înseamnă aproape un miliard de lei pe an din bugetul de 5 miliarde de lei al Primăriei, la care nu punem banii care vin din fonduri europene”, a explicat Nicușor Dan.

Veniturile dinaintea carierei politice

Într-un interviu acordat în aprilie postului Antena 3 CNN, candidatul independent a vorbit și despre sursele de venit pe care le-a avut înainte de a intra în politică. A clarificat totodată unele acuzații care sugerau o posibilă implicare financiară a omului de afaceri Matei Păun.

„Eu am fost student în România până în 1992, între 1992 și 1998 am avut două burse ale Guvernului Francez. În 1998 m-am întors în România și de atunci până am intrat în politică am fost angajat la Institutul de Matematică al Academiei Române, cu carte de muncă. Salariul de atunci era destul de mic. Din fericire, aveam niște economii pe care le strânsesem în Franța, pentru că din momentul în care m-am dus acolo am știut că o să mă întorc în România. În perioada în care am făcut doctoratul în Franța am și fost plătit pentru că eram analogul unui asistent, ei au doar două grade profesionale, și făceam cursuri cu studenții”, a explicat Nicușor Dan.

El a menționat și faptul că, în 2016, s-a suspendat din activitatea de cercetare pentru a putea activa ca parlamentar.

„Am avut o retribuție ca și deputat. Până când am devenit primar am trăit din salariul de deputat și acum din salariul de primar”, a mai spus el.

Referitor la presupusele legături cu Matei Păun, a fost categoric:

„Este zgomot de campanie care apare în fiecare campanie în care eu candidez. Matei Păun nu e șeful meu de campanie, nu e finanțator, nu va avea o poziție la Palatul Cotroceni, nu a avut o poziție în administrația Primăriei Capitalei, nu-i împărtășesc viziunile despre Rusia. Punct. Asta e tot ce am de spus”, a mai afirmat candidatul.

