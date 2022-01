Carmen Tănase, șocată de facturi: Este o crimă fatală, ne transformăm în asistați sociali! În februarie - martie o să fiu în pragul infarctului

Facturile uriașe la curent au șocat pe toată lumea, iar Carmen Tănase se află printre cei afectați, la fel ca Dani Oțil, Mihai Trăstariu, și mulți alții.

Actrița s-a arătat revoltată și a dezvăluit că mama ei, care are 90 de ani, trăiește doar dintr-o pensie de 1.300 de lei pe lună, motiv pentru care nici nu a avut curaj să îi arate noile facturi la gaze și la curent, pentru că nu a vrut să o supere pe bătrână.

Actrița nu este de acord cu măsurile luate de guvernanți și crede că dacă lucrurile vor merge tot așa, mulți oameni vor avea de suferit.

"Cumva, noi suntem transformați toți, aproape toți, marea majoritate în persoane vulnerabile, asistați social. Asta a făcut statul cu populația sa, în principiu plătitoare de taxe, adică o populație care își plătește existența. Ceea ce se întâmplă acum cu facturile este o crimă. Vor să ne transforme pe toți în asistați social, persoane vulnerabile. Trebuie să spunem stop. Brusc ne transformăm în asistați sociali! Dacă oamenilor le convine chestia asta, atunci bine", a declarat Carmen Tănase la Antena 3.

"Probabil că în februarie sau în martie o să fiu în pragul infarctului"

Actrița a spus că se teme pentru lunile următoare, când facturile se vor scumpi și mai tare și este revoltată că românii nu s-au revoltat mai tare.

În plus, Carmen Tănase a mărturisit că propabil va fi "în pragul infarctului" atunci când se va trezi cu plăți uriașe.

"Am totul pe curent electric și încălzire și tot, ca atare am trecut acolo un consum când m-am înscris la furnizorul la care sunt și probabil că va veni regularizarea aia sau cum se cheamă. Atunci o să fie crimă fatală, până atunci nu știu despre ce este vorba. Cât am trecut acolo, atât am plătit, atât am estimat, în sensul ăsta. Probabil că în februarie sau în martie o să fiu în pragul infarctului. Habar nu am, să vedem atunci.

Lipsa de reacție nu mai pot să spun că mă enervează, mă surprinde, sunt din ce în ce mai surprinsă. Eu mă mir continuu de vreo doi ani încoace în general în lipsa de reacție a oamenilor, așa că asta cu facturile… Dar probabil că la un moment dat lucrurile se vor agrava atât de tare încât mămăliga o să explodeze.

Adică gluma se îngroașă din ce în ce mai tare și la un moment dat va fi lupta pentru supraviețuire şi atunci probabil că se va reacționa", a completat actrița.

Care este soluția în opinia lui Carmen Tănase

"Soluție acum în clipa aceasta nu ar mai fi decât în unire. Dacă am fi uniți într-un singur gând și anume acela că suntem nici măcar încet, ci cu repezeală decimați.

Deci dacă am fi uniți am avea o soluție. Până nu suntem uniți și până ne lăsăm dezbinați că suntem știrbi sau neştirbi, că suntem intelectuali sau mai prostănaci, că suntem vaccinat sau nevaccinați, că suntem privați sau de la stat, până nu înțelegem că astea sunt manipulări tocmai pentru a nu fi uniți nu o să se rezolve absolut nimic.

Când o să fim uniți și o să trecem toți în aceeași oală atunci o să începem să discutăm, până atunci discuția este degeaba", a mai spus ea.

Artista de muzică populară Saveta Bogdan a fost și ea șocată de facturi și a declarat recent că stă îmbrăcată în haine groase în casă, pentru a face economie și că nu prea mai are bani să plătească facturile, motiv pentru care se gândește să se mute din țară la fiica sa.

Mihai Trăistariu s-a trezit și el cu o factură de peste 2.300 de ron.

Și Oana Roman s-a revoltat, după ce a spus că are de plătit în jur de 1.500 de lei pe gaze, dublu față de cât plătea înainte.

Dani Oțil, șocat de factura la curent: De ieri umblu ca tata și sting toate luminile. Mai aprind o lanternă să nu zică vecinii că am murit

Acest articol reprezintă o opinie.