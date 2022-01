Dani Oțil, șocat de factura la curent: De ieri umblu ca tata și sting toate luminile. Mai aprind o lanternă să nu zică vecinii că am murit

Facturile explodate la curent au șocat pe toată lumea, iar Dani Oțil nu s-a putut abține să vorbească despre acest subiect și să se plângă, mai în glumă mai în serios la adresa facturii pe care a primit-o.

Prezentatorul de la "Neatza cu Răzvan și Dani" a povestit în cadrul emisiunii de la Antena 1 că a avut un consiliu de familie, cu bebelușul și cu soția sa, Gabriela Prisăcariu, în care au luat mai multe măsuri, după ce a venit factura la curent.

Dani Oțil a spus că a rămas uluit când a văzut cât i-a venit de plată la energie electrică, drept pentru care a ajuns la concluzia că e cazul să facă economii.

"Beculețele de afară sunt stinse toate. Am făcut consiliu de familie: am vorbit cu cel mic, am vorbit și cu soția, i-am zis gata cu Netflix, nu facem din noapte zi. I-am mutat și masa de machiaj la lumină, ca să beneficieze de lumina naturală. Nu a venit încă factura la gaze. În orice caz, am luat măsuri de precauție", a spus Dani Oțil, în direct la Neatza.

"Nu sunt nici bine, nici sănătos, e și vârsta, mă dor toate. Povara o simt cel mai tare în buzunare, ca mi-a venit factura la curent… M-am uitat ieri în extrasul de cont, că se plătește automat, să văd ultimele două facturi. De ieri umblu ca tata prin casă și sting toate luminile. Mai aprind câte o lanternă, seara, să nu zică vecinii că am murit.

L-am tăiat și pe ăla mic de la diverse lucruri, care i se încălzesc electric. L-am scos și din priză. Cine aprinde atâtea becuri? Că eu tot sting. Mi-am stricat ziua. Dacă vezi factura la curent îți strică ziua. Încă nu au venit gazele. La noi, în camera bebelușului sunt 27 de grade. Copilul nu e în camera bebelușului, dar cică acolo îl schimbăm și să fie cald. O să ziceți că sunt zgârcit, că… Cel mai frig se face în pivniță, unde se duce pisica. Am vorbit și cu pisica", a completat el.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu trăiesc cele mai frumoase momente din viața lor. După ce s-au căsătorit, cei doi au devenit părinți pentru prima dată, iar de curând și-au botezat și micuțul, pe Luca Tiago.

A fost primul Revelion în trei, de când au devenit părinți, așa că au decis să-l petreacă împreună, în locuința lor din Corbeanca. Un detaliu neplăcut le-a stricat puțin sărbătoarea, iar soția lui Dani Oțil a povestit totul pe rețelele de socializare.

Modelul a ajuns să se izoleze în pivniță împreună cu fiul lor, Luca Tiago, din cauza zgomotelor infernale produse de artificii și petarde. Gabriela Prisăcariu susține că a început să urască artificiile pentru că se auzeau destul de tare și l-au speriat pe micuțul ei.

"Primul Revelion cu un bebeluș, am stat acasă, a fost foarte mișto, nici nu ne trebuia mai mult de atât. Doar că a fost pentru prima dată când am urât artificiile. Și nu se mai terminau.

Nu mai vreau artificii, nu-mi mai plac, le urăsc. Și pentru că dormitorul nostru este la mansardă se auzeau foarte tare, așa că. Am ajuns în pivniță și stăteam acolo cu bebe în brațe, dar bebe s-a calmat imediat așa că la ora 00:01 eram în pat, dormeam", a mărturisit soția lui Dani Oțil pe Instagram.

