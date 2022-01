Factura primită de Mihai Trăistariu la gaze: Am înghețat! Afacerile mici vor pica!

Mihai Trăistariu s-a arătat revoltat după ce a primit factura la gaze. Se teme și pentru factura la curent.

„Eu mă declar un mic întreprinzător, mai ales din pandemie, de când artiștii sunt puțin chinuiți și sacrificați. Și, atunci, trebuie să găsesc soluții. Eu am o școală de muzică de opt ani, iar de doi ani am cumpărat, cu împrumut la bancă, o clădire pentru a câștiga mai mulți bani. Factura, anul trecut, nu a trecut de 700 RON, factura la gaz. În decembrie, 2.380! Evident că am înghețat! La gaz este factura. Am dat telefoane către ei, să-mi explice, m-au purtat de la un telefon la altul, cum fac ei, ca să scape de noi. Nu am abandonat ideea, dar nu găsesc soluții, nici nu prea văd sincer”, a spus Mihai Trăistariu, vineri, într-o intervenție telefonică la Antena 3.

„Am văzut că sunt oameni care zic că au tot primit oferte anul trecut. Și eu primisem, nu am semnat nimic. Pentru că mi s-a părut puțin dubios, să schimb acolo contractul. Ne-au prostit pe față și ne-au mărit prețurile”, a mai spus artistul.

„Trebuie să vină și factura la curent, mi-e groază!”

„Trebuie să vină și factura la curent, mi-e groază!”, a zis Mihai Trăistariu. „Ne vor falimenta pe toți! Afacerile mici vor pica, dacă gazul și curentul dărâmă cheltuielile!”, a zis artistul.

Întrebat dacă se gândește să renunțe la școala de muzică, dacă facturile vor fi în continuare mari, Mihai Trăistariu a spus: „Eu nu aș vrea să renunț, dar nici nu pot să vin cu bani de la mine. Să aduc de la altceva ca să pun aici... nu este o afacere! Trebuie rezolvată situația. Să ne revoltăm mai mulți! Eu am anunțat că îi dau în judecată, este singura mea soluție”, a anunțat Mihai Trăistariu.

