Carmen Tănase: Poate dă o cometă peste noi și ne rezolvă toată situația! Nu este o viață pe care am visat-o

Carmen Tănase a împlinit pe 18 ianuarie vârsta de 61 de ani, dar cu toate acestea nu-și arată vârsta și profită la maximum de viață.

Cunoscută pentru opiniile sale despre pandemia de coronavirus, despre restricții și vaccin, actrița a vorbit acum despre situația ei financiară și cum se descurcă cu banii de când pandemia a restricționat domeniul cultural și artistic, dar și despre frici și COVID-19.

Actrița a dezvăluit că aniversarea sa a prins-o zâmbind, a prins-o pozitivă și încrezătoare, cu toate că nu trecem prin cele mai bune vremuri.

"Îmi pare rău că am apucat vremurile astea, dar poate cine știe, este interesant, așa, pentru experiența de viață pentru o altă viață. (...) Vă plac vremurile astea? Vă place cum trăiți? Despre ce vorbim? Să ceri voie să mergi la magazin doar cu o hârtie nu este o viață pe care am visat-o. Mi-ar fi plăcut să nu prind această epocă istorică, pentru că am prins destule. Și nu voiam să o mai prind și pe asta. Sunt campioană la dictaturi. Dar, mă rog, să luăm totul să ducem spre bine și să zicem că este o experiență care poate să fie la un moment dat utilă", a declarat Carmen Tănase, pentru click.ro.

Carmen Tănase, despre veniturile din teatru și facturi: "Poate dă o cometă peste noi, mai știi, și rezolvă toată situația"

Întrebată cum și dacă se descurcă din teatru, mai ales în această perioadă în care prețurile au crescut, la fel și facturile la utilități, Carmen Tănase a spus că "se descurcă cu greu, dar mai are ceva pus deoparte, târâș așa".

"Problema mare e cu facturile la utilități, pentru că instituțiile publice nu vor mai avea bani să plătească, teatrele nu vor avea bani, și aici va fi, probabil, nenorocire, că probabil se vor închide și instituțiile de stat, unde, de bine de rău, salariile au mers. Acolo o să fie jalea de pe lume. Dar nu-i nimic, nimănui nu i se pare nimic ieșit din comun, oamenii sunt mulțumiți, totul e ok.

Panica la mine nu e acum, panica vine în februarie. Deocamdată, a venit cât am estimat. Acum, probabil va veni 100 de milioane lei vechi, cu tot cu regularizare. Având în vedere tot ce consum, iar în funcție de asta am estimat în jur de 1.500 de lei și atât mi-a venit factura. Nu știu ce o să facem, o să vedem. Poate dă o cometă peste noi, mai știi, și rezolvă toată situația. Vine un meteorit, ceva", a încheiat Carmen Tănase.

Vezi mai multe despre revolta lui Carmen Tănase în ceea ce privește facturile AICI: Carmen Tănase, șocată de facturi: Este o crimă fatală, ne transformăm în asistați sociali!

"Nu mă vaccinez, n-am făcut nici boala, nici nu mă feresc"

Întrebată dacă s-a vaccinat și dacă îi e frică de COVID-19, Carmen Tănase a spus că îi "este frică doar de Dumnezeu"

"Nu, nu îmi e frică și nici nu m-am vaccinat. Îmi e frică de Dumnezeu, atât. Nici nu mă vaccinez. Dar ce face corona? E ciumă bubonică, îți cade nasul? De ce mi-ar fi frică de o viroză respiratorie, când am mai avut, nu ar fi prima dată. Dar uite că n-am făcut. Ce să ne facem acum? Vezi, eu nu m-am ferit, am interacționat cu tot omul care a vrut să interacționeze cu mine. Nu am făcut boala.

Nu mi-am cocoloșit organismul, e băiat mare, rezistă greutăților vieții, așa cum rezist și eu.

Omul nu trebuie cocoloșit. Nici cu șapte măști pe față. Cum, de exemplu, înainte de pandemie, dacă eram răcită sau călătoream, din bunul meu simț purtam mască, dar oamenii se uitau la mine ca la avioane. Mă întrebau ce am de port mască. Iar acum sunt lupi moraliști și mă întreabă de ce nu port mască. Păi, port când trebuie (...)", a mai spus ea.

Recent, Carmen Tănase a fost întrebată într-un interviu dacă este fericită, iar răspunsul actriței a fost sfâșietor.

"Nu! Păi nu ai cum să fii... eu, personal, care sunt foarte empatică și vibrez la tot ce se întâmplă în jurul meu, nu am cum să fiu fericită. Nu am cum să fiu fericită când în jurul meu e atâta nefericire! Și dacă aș avea absolut tot ce aș vrea acum, aș pocni așa din degete și aș avea absolut tot ce aș vrea eu pe lumea asta, tot nu aș putea să fiu fericită. Eu nu trăiesc în bula mea, n-am trăit niciodată în bula mea. Ies pe drum, merg cu mașina și merg 16 câini amărâți, rupți în gură de foame, schelete. În clipa aia am oprit și fac ceva ca să rezolv această situație.

Nu pot să fiu fericită când văd asta, nu pot să fiu fericită când văd oameni săraci", a spus Carmen Tănase.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News