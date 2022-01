Este o zi specială pentru Carmen Tănase, una dintre cele mai iubite actrițe din România.

Astăzi, 18 ianuarie, îndrăgita actriță împlinește vârsta de 61 de ani, iar mesajele au început să curgă de la primele ore ale dimineții pe rețelele ei de socializare.

Carmen Tănase, decizie uluitoare: Atenție lume, v-am SPART! E puțin cam stupid, dar m-am ambiționat

"Carmen, îngerul cu aripi de Soare" / "O luptătoare înnăscută, de o modestie greu de înțeles"

Una dintre persoanele care s-a grăbit să-i ureze "La mulți ani" a fost chiar Maia Morgenstern, bună prietenă a actriței. Maia Morgenstern a distribuit niște imagini mai vechi cu ele două, alături de urare.

"La mulți ani frumoși și sănătoși, draga mea Prietenă", a scris Maia Morgenstern.

O mulțime de alte mesaje curg pe rețelele de socializare ale actriței.

- "Carmen este îngerul cu aripi de Soare care dacă ți se va așeza pe tâmplă, vei atinge Lumina. La mulți ani cu sănătate!", a scris Victor Vurtejanu, actor și muzician.

- "A "61" treapta urcați / Din a vieții scară / Din inima eu va doresc / A "100" primavară!""

- "La mulți ani, Carmen Tănase! O actriță veritabilă a scenei românești, o luptătoare înnăscută, de o modestie greu de înțeles și cu un umor de neegalat „De-a lungul timpului, am învăţat să am răbdare, în sensul că să fiu cuminte şi să aştept, că dacă e ceva de venit, o să vină... Am învăţat să fiu mai tolerantă, dar în acelaşi timp şi mai rezervată cu anumite situaţii şi oameni, să nu mai pun ştampile din prima. Am învăţat să trăiesc de la fiecare personaj câte puţin...”"

Carmen Tănase: "Nu sunt fericită! N-am cum să fiu"

Recent, Carmen Tănase a fost întrebată într-un interviu dacă este fericită, iar răspunsul actriței a fost sfâșietor.

"Nu! Păi nu ai cum să fii... eu, personal, care sunt foarte empatică și vibrez la tot ce se întâmplă în jurul meu, nu am cum să fiu fericită. Nu am cum să fiu fericită când în jurul meu e atâta nefericire! Și dacă aș avea absolut tot ce aș vrea acum, aș pocni așa din degete și aș avea absolut tot ce aș vrea eu pe lumea asta, tot nu aș putea să fiu fericită. Eu nu trăiesc în bula mea, n-am trăit niciodată în bula mea. Ies pe drum, merg cu mașina și merg 16 câini amărâți, rupți în gură de foame, schelete. În clipa aia am oprit și fac ceva ca să rezolv această situație.

Nu pot să fiu fericită când văd asta, nu pot să fiu fericită când văd oameni săraci", a spus Carmen Tănase.

Maia Morgenstern, scrisoare pentru Carmen Tănase

În urmă cu ceva timp, Maia Morgenstern a scris o scrisoare pentru Carmen Tănase prin care a dezvăluit relația puternică pe care o au.

”Bună ziua, draga mea Prietenă. Bună ziua, Carmen Tănase! Ce mai faci? Eu? Iaca, bine. Am fost la masă. N-am terminat tot din farfurie. N-am mai putut. Mi-era poftă, dar... nu mai mergea. Decât să mi se facă rău... mai bine așa, lasă... Mai ții minte?? Pe vremea aceea ne întâlneam întâmplător, tot la ore din astea imposibile, tot pe drum, tot prin locuri nebătute. La plajă, sau de la plajă sau... tot mergând, tot intersectându-ne: una încolo, alta încoace. Și tot timpul căram ceva. Și altceva, și încă ceva, și mai ceva. Ne dădeam binețe (cam) scurt, cam pe lângă mal, cam abrupt mal, cam cu picioarele prin apă. Cam cu gândul/ sentimentul că trecem una pe lângă alta și tot nu apucăm să ne spunem câte am avea de.

Da' n-aveam: n-aveam încotro. Tudor-ii noștri mici și obosiți, miorlăiau și protestau. Erau mititei și sâcâiți: soarele era puternic și scoicile îi înțepau în piciorușele goale și nisipul frigea. Și noi! Și noi încărcate cu sacoșele de plajă, și cu găletușe și lopățele, cu umbrelele de plajă pe jumătate strânse, pe jumătate nu, că poate mai venim și după... Și pescuiam, veșnic pescuiam pe după stânci (ei, stânci, stabilopozi) pălăriuțele veșnic smulse de vânt. N-o mai puuuun!!! E udă și fleașca!!!- plângeau Todorii noștri. Pune-o acum! O să faci insolație!! - scrâșneam amândouă. Acum! Că nu știu ce-mi vine să-ți...

”Stăteam la gazdă, la 2 Mai, parcă. În câte o cameră, într-o casă tip vagon”

Numai de nu ne-ar vedea cineva! Cine să ne vadă... era pustiu. Și noi obosite. Poate și flămânde, cine mai știe.

- Hai, că vorbim mai târziu, bine??!?!

- Sigur, sigur! După masă! Ne luam copilașii în brațe că-i dureau picioarele, și, hai, fiecare pe drumul ei...

Stăteam la gazdă, la 2 Mai, parcă. În câte o cameră, într-o casă tip vagon. Duș în curte, la butoi: apa se încălzea la soare. De mâncat, mâncam ce ne gătea tanti... Întingeam cu pâine sosul din salată: roșii cu ceapă. Și ciorba, o lungeam tot cu pâine: că ăia micii făceau mofturi și nuuuu, nu suportau verdeața de deasupra. Las' că terminăm noi, că-i păcat să arunci. Ce mai faci, Carmen? Cu drag, Maia!” este scrisoare care face fiecare femeie să-și întrebe acea bună prietenă ”ce mai faci”, publicată de Maia Morgenstern pe contul său de Facebook.

”Da, Maia, îmi amintesc tot! Cu lacrimă în colțul ochiului și cu mare dor și iubire pentru tine. Și cu recunoștința că ești", i-a răspuns atunci Carmen Tănase.

