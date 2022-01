Carmen Tănase, decizie uluitoare: Atenție lume, v-am SPART! E puțin cam stupid, dar m-am ambiționat

Pandemia de COVID-19 a mutat mulți artiști, actori și vedete în mediul online și în timp ce unii au decis să umple Youtube-ul de podcast-uri, alții s-au mutat pe TikTok.

Carmen Tănase s-a decis să-și facă un cont pe celebra platformă TikTok și a devenit în scurt timp virală pentru videoclipurile pe care le publică.

Carmen Tănase a explicat de la ce a pornit totul

Carmen Tănase a strâns în doar câteva zile sute de mii de urmăritori, cu doar câteva videoclipuri, în care practic învăța cum se folosește această aplicație de socializare.

Curioși de cum a reușit să atingă acest succes, foarte multe persoane i-au scris, astfel că actrița a elucidat misterul.

Într-un interviu pentru Antena Stars, actrița nu s-a sfiit și a explicat că totul a venit dintr-o joacă, asta după ce a văzut o fată care făcea acest lucru în jurul ei. Ambițioasă din fire, Carmen Tănase și-a propus să aibă și ea TikTok și să creeze conținut de calitate pentru urmăritorii ei.

De asemenea, Carmen Tănase a precizat că nu are un secret pentru care a strâns mulțimea de urmăritori, însă a ținut să le mulțumească foarte mult pentru că-i sunt alături și le-a promis surprize plăcute.

"Habar n-am avut că o să am succes. Am pornit dintr-o joacă. M-am ambiționat și am zis că pot și eu sa devin virală. Și apoi a înflorit toată chestia asta. Ce-i drept nici nu știu sa umblu foarte bine pe aplicația asta. Nu știu nimic despre TikTok", a declarat Carmen Tănase, la Antena Stars.

Ce o supără pe Carmen Tănase la TikTok

Actrița a ținut să precizeze că nu-i place deloc ceea ce vede pe această platformă, asta deorece tinerii doar se strâmbă, dansează și ascultă manele, și vrea astfel să aducă o schimbare.

Carmen Tănase a explicat că imediat după ce se obișnuiește și știe cu certitudine să mânuiască platforma de TikTok, o să facă un conținut de calitate prin care să ofere sfaturi educative și numeroase lecții de unde tinerii au ce să învețe.

"Am aruncat un ochi sa văd care e situația și e puțin stupiduț, așa. Și dacă platofrma tot e pentru tineri și pentru copii și dacă tot am așa de mulți urmăritori, o să mă gândesc la ceva, să rămânem totuși cu ceva de pe contul ăsta, cu ceva util. Adică ne distrăm, dar să rămânem și cu ceva util, că să ne scălămbăiem și să ne strâmbăm fără rost... mm, nu cred că-i util cuiva. Eu nu vreau să mă scălamb pe TikTok, vreau să fac ceva din care să învățam", a mai spus actrița.

La primul video publicat pe TikTok, Carmen Tănase le-a transmis un mesaj amuzant fanilor ei: "Bine că m-am băgat pe TikTok. Atenție lume! V-am spart! Hai, băgați vizualizări, alea, alea, hai să creștem până ne facem mari".

